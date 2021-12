EVO ŠTA JE DEJAN RADIO PRE ZADRUGE: Javio se svima poznat muškarac, tvrdi da Biljana laže i da je Dalila već pretila RAZVODOM!

Biljana Dragojević teško podnosi situaciju u kojoj se našao njen sin Dejan i neretko se ovim povodom oglašava na društvenim mrežama.

Biljana je čak jednom prilikom i gostovala u studiju i tom prilikom otkrila da je, svojevremeno, dok je Dalila Dragojević bila u rijalitiju, sa Dejanom u stanu bio jedan momak, koji ga je, kako je rekla, čuvao i pazio da ne napravi neku glupost. Sada se "taj momak" oglasio, a u pitanju je rijaliti učesnik i Dejanov prijatelj Joca Gambino.

"Pošto se sad opet pominjem ali ovaj put bez da se imenujem. Sam ću sebe sad da imenujem, pošto se pominjem u kontekstu koji nije istinit. TAJ momak što je mesecima bio u stanu sa njim sam bio JA. To je istina, da i to znaju svi koji su nas pratili tada. Nisam ja njega "čuvao" da on nešto ne uradi ili ne ode u Veternik, nije dečko malouman, nego je Dejanov izbor bio da budem sa njim jer on u Beogradu nema nikoga, a želeo je uvek da se druži sa mnom. Nije Dalila mene postavila da ja čuvam njega, čak šta više njemu je pretila razvodom ako ja nastavim da se družim sa njim, a on je taj koji ju je otkačio u tom smislu i prećutao to da sam ja nastavio da se družim sa njim i budem tamo sa njim", pisao je Joca, pa nastavio:

"To šta smo mi sve radili i kako je naša stvar, i šta smo trebali sve tek. Nego je on ušao u rijaliti, a ja malerčina zaglavio u Urgentni centar gde me je on vozio tu noć. Posle je ta ista Dalila udaljila njega i mene da se ne družimo. Ispada da sam ja radio protiv njega po ovoj izjavi. Naprotiv, družili smo se i bilo nam je vrh, Dejan je tada pokazao i da je čovek i da je drug, ja sam mu samo otvorio oči za neke stvari kao iskusniji u životu, i najavio mu ove stvari koje se dešavaju... i obavili smo razgovor ne jedan, nego sto... Svaku noć... po kome sam ja već tada znao sta će on da radi od života ako dođe do ovoga. Ja se ne mešam. I ćutim, ali ako me neko pominje, molim da se prvo priča istina."

