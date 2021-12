UVEDITE POPA DA OKADI DEJANA I SKINE MAGIJU! Dejanova majka očajničiki traži spas za sina, a otac ima za njega BRUTALNU PORUKU!

Nakon što je Dejan Dragojević oprostio javnu prevaru svojoj ženi Daili Dragojević, njegova porodica na sve načine želi da ga dozove pameti. Otac, majka i brat udružili su snage i zajedno su rešili da Dejanu otvore oči.

Biljana moli da se u rijaliti uvede pop da skine magiju sa njenog sina.

foto: Printscreen

“Bilja je očajna, po ceo dan plače. Ne može da veruje šta gleda šta Dejan radi od svog života. Sve je sigurnija da su u celu priču umešane neke nečiste sile i da mu neko radi o glavi. Ne zna kako da mu pomogne, zvala je tamo neke ljude da ih pita da mu uvedu popa, a da niko ne vidi, plaši se da su ga neki đavoli obuzeli. Nije joj jasno kako je mogao da gleda sopstvenu ženu u krevetu s drugim, ta ista Dalila ga je pljuvala, vređala, gađala s čim je stigla i sad je ljubi. Svi su zatečeni i zgroženi. Nadaju se da će za Novu godinu ući u 'Zadrugu' da probaju da mu otvore oči. Ona je ovog puta odlučila da ne diže ruke od svog deteta i da se nada da će on vremenom shvatiti neke stvari, slednja šansa da ga izvuče iz tog braka u kom tone sve dublje i dublje. David je očajan zbog brata, stalno ga gleda, udara televizor, ne može da veruje šta se dešava. On se slaže sa majkom da Dejanu neko radi o glavi i da je on previše inteligentan da bi sebi dopustio ovako nešto. Njegova muka ujedinila je Dragojeviće, pa su majka, otac i brat rešili da uđu i obave ozbiljan razgovor sa njim ako im produkcija dozvoli”, kaže za Svet izvor blizak Dragojevićima.

Dejan često ponovlja kako je on sam i da mu ništa ne znači kuća, novac, karijera ako Dalila nije uz njega. Njegov otac Goran šokiran je tim stavom.

"Dekija svi vole, ne znam odakle mu taj utisak da je on sam i da ga niko ne voli. To što mu je Dalila priredila je dno dna. To je poniženje za jednu ženu. Udata, a tako se ponaša. Sram je bilo! Njoj suzu pustiti nije ništa, ali ta njena suza nije iskrena. Kako može da se ponaša tako ako je nekog volela?! Ništa je ne bih pitao, samo bih je pogledao i okrenuo se... Bio sam sa njima dva dana pre ulaska i ona je za nedelju dana sve promenila. To je sve isplanirano unapred, ne može spontano da se desi. Ja nemam reči da može da bude takva prema takvom momku, momku koji vredi puno! Da uđem rekao bih mu: 'Popišaj se po Dalili', on je budala što je oprostio kuji", rekao je Goran.

foto: Printscreen

