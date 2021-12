BOLESNO MI JE DA IMAM INTIMNE ODNOSE NA SILU! Dalila odbila S*KS sa bivšim mužem, pa nadrljala: Neka se ljuti koliko god hoće!

Dejan Dragojević odbio je gostovanje u rijaliti emisiji, pa je na razgovor Dalila otišla sama.

Naime, ona je istakla kako se dobro oseća, kao i da ima male svađe.

- Dobro sam, imam neke svađice, pa se smiri sve, a onda opet svađice. Kajem se što sam dopustila sve što jesam, ne bih ponovo ušla u taj odnos. Bilo mi je žao što sinoć niko nije zaustavio sve što se desilo, žao mi je kad vidim da nečije stvari onako završe, u onoj prljavoj vodi. Nikad sebi ne bih dopustila to što mi se desilo, jedva čekam da pređemo u Novu godinu - priznala je Dalila.

- Takođe i ono što mi se ostvari željena trudnoća, pa gubitak ploda, sve me je poremetilo. Od sudbine se ne može pobeći. U Novoj godini očekujem da ću biti jača i hrabrija, pametnija, da ne budem toliko glupa, da se više vodim razumom - nastavila je ona.

- Da li bi volela da ponovo budeš srećna sa Dejanom, kao pre? - pitao ju je Janjuš.

- Uopšte ne razmišljam o tome, ne želim da pričam o nekom kajanju, to mi je izmišljena reč, nemam od toga ništa. Sanjala sam i zmiju neku, baš je bila ružna, sve vreme je pokušavala da me ujede, a ja sve vreme bežim - odgovorila je Dalila.

- Imala sam ponovo raspravu sa Dejanom, govorio mi je kako ga izbegavam, ali ja imam obaveze ovde. Rekla sam mu da je jako sebičan, imam osećaj da je srećan kad sam ja tužna. Mora da bude svestan mojih problema i da me prihvati ovakvu kakva jesam. Ja ne mogu da skačem radi reda, ne mogu da imam odnose, ja nisam nimfomanka. Nisam znala da će opet biti ovako, da ću se osećati krivom, jer se ja već dovoljno osećam krivom. Ja nisam neko ko može da ima intimne odnose na silu, meni je to bolesno, neka se ljuti ko hoće. Ja vidim da on sumnja posle svega, videćemo šta će biti, ne bih se trenutno ni udavala opet, sad samo mogu biti u vezi, pa ponovo raskidala - priznala je Dalila.

Dalila je, za sam kraj gostovanja, otkrila da bi za Novu godinu najviše volela da dobije plišanog medveda od oca, naparfemisanog njegovim parfemom.

