KAĆA GRUJIĆ OTIŠLA KOD GOBELJE U GRČKU, PA IZBACILA SILIKONE U PRVI PLAN: Pokazala zgodno telo, niko ne skida pogled sa nje

Katarina Grujić trenutno sa ćerkicom Katjom i suprugom Markom Gobeljićem boravi u Grčkoj.

Naime, Katarina je u više navrata govorila da joj je teško palo što prethodnih meseci ne živi sa suprugom, otkako se on zbog poslovnih obaveza preselio u Grčku, a sada je pevačica sa ćerkom otišla kod njega u posetu.

Ona ne krije koliko uživa na odmoru, a sada je kadrovima sa plaže zapalila društvene mreže. Kaća je pozirala u crnom minijaturnom bikiniju, a njeni silikoni došli su u prvi plan.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Katarina je nedavno otkrila ko čuva malu Katju kada je ona zbog nastupa van Srbije.

foto: Printskrin/Instagram

- Mene vikendima grize savest i ja uzimam prvi jutarnji avion i odmah se vraćam. To su samo dve noći kada nisam tu, ali opet me grize savest. Zovem naravno dvesta puta moje roditelje, dadilju i sve njih da proverim da li je sve u redu i da je vidim na video pozivu. To je majčinska ljubav i to što se oseća je stvarno jako. Ne mogu bez nje, ali opet, ne mogu ni bez posla i moram da uklopim te dve stvari- rekla je ona tada.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:12 MARKO GOBELJIĆ PRESKOČIO ĆERKIN ROĐENDAN! Katarini Grujić teško: Obećao je! Ne želim u to da ulazim, propalo je sve...