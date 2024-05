IVANA POŠLA NA TRANSPLANTACIJU BUBREGA, PA DOŽIVELA DRAMU "Molila sam ljude da me prevezu, bilo je KRITIČNO, a onda se pojavio ON"

U Srbiji trenutno ima više od 2.000 ljudi koji čekaju na transplantaciju organa. O tome sa kakvim se problemima suočavaju ovi ljudi govorile su u emisiji Puls Srbije predsednica udruženja "Donorstvo je herojstvo" i transplantirana pacijentkinja Ivana Jović i Tihana Muić Lalić, koja je na listi čekanja za transplantaciju bubrega.

Jović je ispričala kako je izgledao njen put u Minsk gde je trebalo da joj bude izvršena transplatacija bubrega, a koji je bio poput filmske avanture:

foto: Kurir televizija

- Tihana i ja smo baš pre dolaska u emisiju imali razgovor o tom putu jer je i ona imala poziv za transplantaciju, takođe u Minsk, ali nažalost nije uspela da stigne. Ipak je to 1500 km daleko. Taj put je za mene bio prava avantura. Ja sam imala tu ludu sreću da stignem, a to je bukvalno bilo privatnim letom, za koje sam skupljala sredstva za koje su mi pomogli građani Srbije. Nakon toga taksijem do granice sa Belorusijom i onda je tu, da kažem, bio jedan pravi filmski momenat - rekla je Jović i dodala:

- Bukvalno morali da molimo ljude koji su u redu čekali da pređu granicu da nas prihvate u svoje vozilo, jer nije moguće peške preći granicu. To je onako bilo jako čudno - dvoje ljudi usred noći na granici vas mole da ih pustite u vaš auto.. Zaista filmski. Sva sreće, jedan dobar čovek, Belorus, Ivan, prihvatio je da nas poveze. Ja sam mu pokazala propratno pismo iz bolnice i, da kažem, prešli smo tu granicu za nekih tri sata. To je odlično, jer nekad da bude čekanje i po 12, 13, 14 sati. Ujutru u 9 sati sam uspela da stignem na transplantaciju, slava Bogu.

foto: Kurir televizija

Muić Lalić koja kaže da se svi ljudi koji čekaju na transplataciju nalaze u manje više istoj situaciji.

- I meni i svim ljudima koji čekaju na tu transplantaciju, jedini način da to obavimo jeste zapravo da idemo u inostranstvo. Može da nam se pomogne direktno novčano uplatom na BudiHuman, ima nas i previše, nažalost, ali prosto to je trenutno jedini način. A drugi način je prosto da se malo više priča o tom doniranju organa, da to zaživi i kod nas, jer realno gledano to se radilo već 50 godina ovde kod nas, nema smisla da se ne radi i dalje.

Jović je skrenula pažnju na neke od problema koji se tiču transplataciji i doniranja organa:

03:53 SRPKINJA SE NAŠLA NA GRANICI SA BELORUSIJOM USRED NOĆI: Molila sam ljude da me prevezu, bilo je KRITIČNO, a onda se pojavio ON!

- Postoji tu nekoliko stvari i to je nekako već problem koji postaje hroničan. Mi smo imali baš i prošle nedelje panel o zakonu. Zakon jeste samo jedan moment koji je kao karika u lancu, ali svakako nije dovoljan. Mi svakako kroz taj zakon želimo da ostavimo mogućnost da ljudi mogu da se izjasne za doniranje organa. Ako pozitivno misle o doniranju organa i ako negativno misle. Prosto da budu oba registra. Za sada je postojao samo negativan registar. U porodici da se pitaju u slučaju kad pacijent nije ni u jednom, niti u drugom registru - kaže Jović i dodaje:

- Pored zakona definitivno je, da kažem, neophodno da transplantacija organa dobije nacionalni prioritet i mi smo takvu poruku i poslali sa našeg panela i jako smo, da kažem, srećni što smo jutros čuli ministra Lončara na javnom servisu koji je na pitanje novinarke, koji su neki od njegovih ciljeva na kojima će raditi u ovom mandatu, rekao da je to upravo i transplantacija organa.

