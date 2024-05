KAKO PREĆI NA MRSNU HRANU NAKON POSTA? Dijetolog bez dileme: Biljne zamene za mrsnu hranu su ČISTA HEMIJA, a OVAKO štete organizmu

Završen je Vaskršnji post, juče se spremala Vaskršnja trpeza, na kojoj su se, osim verskih simbola, našle i đakonije koje mnogi nisu okusilii proteklih 48 dana.

Običaj je da se na stolu, uz supe i čorbe, nađu razna predjela i mesa...

A o tome kako da na najblaži mogući način pređemo sa posne, na mrsnu hranu, diskutovala je gošća "Pulsa Srbije" Veroslava Stanković, dijetolog.

foto: Shutterstock

S obzirom na to da smo se svi najeli jaja tokom Uskrsa, Stanković se prvo osvrnula na pravilnu pripremu i čuvanje njih.

- Vreme Uskrsa, odnosno za farbanje jaja, ta jaja moraju da budu dobro kuvana. Znamo da bi se farba dobro primila, kuva se od sat vremena do dva sata i to je veoma značajno jer uništava sve bakterije na taj način koje mogu putem jaja koje nisu dobro termički obrađena da dospeju u naš organizam. Tako dobro kuvana jaja mogu do desetak dana da se primenjuju ali moraju da budu u rashladnim uređajima, odnosno u frižiderima gde je temperatura do pet stepeni, u spoljašnjoj sredini takođe negde do pet stepeni, ali svedoci smo da je toplo vreme tako da nećemo sada pominjati spoljašnju sredinu, ali moraju biti u frižiderima ili u hladnim prostorijama obavezno da budu. Znači najbolje ih je pojesti u roku od sedam dana od momenta kuvanja, a onih ostalih tri dana možemo da ih upotrebimo za različite salate, ali posle desetog dana stvarno ne bi trebalo da ih konzumiramo - započela je Stanković, pa dodala:

- Tokom te druge vrste obrade može da se doda limunov sok ili neka druga vrsta aditiva, so, koja u stvari uništava bakterije, potencijalne bakterije. Međutim, opet ponavljam da dobro kuvana jaja u principu neće imati nikakvu kontaminaciju, pre svega salmonelom, naročito ako su čuvane van temperaturno opasne zone, a to je temperatura od 4 do 65 stepeni.

Potom se osvrnula na mrsnu hranu, odnosno zamene za mrsnu hranu u vidu biljnih proizvoda za recimo meso ili kačkavalj:

- To je varka, ja nikada svojim pacijentima ne preporučujem te biljne zamene, to je čista hemija, mnogi od tih proizvoda su proizvodi soje, a to može da poveća estrogenu aktivnost, a naročito kod žena ili osoba koji imaju karcinome vezane za estroge. U svakom slučaju, ako smo na postu, i nastavljamo te dane, ne bi trebalo da koristimo tim biljnim varijantama, to je čista hemija, bolje da ne govorim kako to deluje na naš organizam. Mnogi od tih proizvoda imaju i trans masti, a one mogu oštetiti naše zdravlje, tako da, ako smo na postu, bolje da budemo na čistom postu.

Kurir.rs

