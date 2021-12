STRAŠNO JE ŠTA JE SEBI DOZVOLIO, UKANALIO SE! Bivša devojka Filipa Cara oplela po njemu: Dalila je još zaljubljena u njega!

Bivša zadrugarka Aleksandra Nikolić komentarisala je svoj ljubavni klip sa bivšim dečkom Filipom Carem.

foto: Printscreen

Tom prilikom osvrnula se na njegov odnos sa Dalilom Dragojević.

- Odgledala sam to. To su neke uspomene, neka ljubav od 15 dana. Drago mi je da se prisetim trenutka kada smo imali normalan odnos. Na nova dešavanja, nemam komentara. Strašno mi je šta je sebi dozvolio u ovoj sezoni, ukanalio se da nema dalje, mislim da je prešao igricu. Smatram da je Dalila i dalje zaljubljena u Filipa ali joj je Dejan sigurno utočište i kod njega je sigurna. U celoj priči, meni je sada Dejan najgori. U početku sam ga žalila, bio je žrtva, ali se sada to promenilo. Pokupio je simpatije naroda u to vreme, svi su bili za njega, ovo mu sad nije trebalo.

foto: Printscreen

- On je budio u meni ružne stvari, a inače nisam takva devojka, kao što možete da vidite. Ja sam njegova prva devojka, u "Zadruzi" naravno, pričala sam o nekim njegovim osobinama više puta. Šarmantan je, zanimljiv, stvarno jeste. Kada mu se neko iskreno dopadne, jako je uporan i pažljiv. Tamo mnogo znači kada te neko probudi i donese ti da jedeš, bio je dobar prema meni - rekla je Aleks u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:17 Danica Maksimović progovorila o odnosu sa sinom Milošem: Leteće tu perje da vam kažem ja!