FILIPA CARA URNISALA BIVŠA DEVOJKA! Osula rafalnu paljbu i po Maji Marinković: Ona će se UBRZO PREŠALTATI NA JANJUŠA!

Javnost ne prestaje da bruji o javnoj prevari Dalile Dragojević svog supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carem, a sada ni o Carevoj prevari Dragojevićke sa bivšom devojkom Majom Marinković.

Filip Car se vratio bivšoj devojci Maji, a sada je Aleksandra Nikolić za "Republika.rs" osula po paru, pa otkrila šta će se dešavati dalje.

- Ispratila sam celu situaciju i Majin ulazak i Filipovu reakciju i Dalilu i Dejana. Naravno ne opravdam to što je Dalila uradila Dejanu na njegove oči, ali isto tako smatram da su ljudi počeli da veličaju neke osobe koje su se jako ružno ponašale, koje su vređale i decu i žene, bili prvi preljubnici... Sada su te osobe presvete i najbolje, samo zato što većina nacije mrzi Dalilu zbog toga što je uradila. Igrom slučaja Filip je istu tu stvar uradio meni, prošle godine kada je Mina ušla u ''Zadrugu''. Isto mi je uradio, mi ležimo zajedno na krevetu, on meni kaže: ''Ja idem sada da porazgovaram sa njom, da joj kažem da se mi ne družimo više'', on ode i poljubi je, ja se vratim i kažem ''šta si radio?'', on kaže: ''Ništa pričali smo, rekao sam joj da ne želim više da pričamo.'' Tako da je to Filip, ništa novo od njega. Isto tako, kao što je sad sa Majom, Maja će se vremenom prešaltati na Janjuša, Filip će biti sa nekom trećom i to će ići u nedogled, tako da je za mene sve to jedan veliki cirkus - rekla je Aleksandra i dodala da ne misli da je ovo Careva igra i da se on sveti Maji:

- Ne mislim da se sveti Maji, ne znam što bi joj je svetio. Mislim da mu je Dalila bila zanimljiva, da mu je to bilo neosvojivo i to je to, Filip je takav on, kada mu je nešto nedostižno on se trudi da to dobije, kada dobije on se prešalta na nešto drugo i zanimljivije. Ne mislim da to radi da pokaže da može da je ima, mislim da to radi isključivo jer mu se dopada, privlači ga se*sualno, videli smo svi, tek je ušla odmah je imala se*s, tako da mu je sada zanimljiva, dok ne uđe neka nova.

Aleksandra Nikolić je otkrila i koja će devojka biti sledeća Caru, po njenom mišljenju.

- Za sada u kući ne vidim tu sledeću, eventualno neka dobra riba ako bi ušla, da izgleda baš dobro, Filip bi se verovatno osvrnuo na nju i krenuo u lov - zaključuje Aleksandra.

