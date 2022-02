DA SI MUŠKO ZAVRNUO BIH TI LABRNJU! Dalila i Car u novom okršaju, udarili na PORODICE, nju zabolele reči Filipovog OCA

Dalila Dragojević i Filip Car su se sukobili su se nakon razgovora sa članovima porodice.

- On će sve sam da pojede. Spremi on meni, ali onda dođu njegovi postupci, a on krene meni da jede ne mari ni za koga - rekla je Dalila

- Ma da, a to što ja napravim pare u kazinu - rekao je Car.

- Napravim i ja pa ih ti potrošiš - rekla je Dalila.

- Ma nemoj ti meni te face, muka mi je od toga - govorio je Car.

- Nemoj ti meni ta pitanja, ma skloni mi se ne mogu da te gledam sada. Se*e mi se od tvojih dobrih dela prema meni. Ništa ti ne odogovara - rekla je Dalila.

- Jao kako bih voleo da si muško da ti zavrnem labrnju - vikao je Car.

- Nisi ti ni bolji prema ženama, gađaš ih - dodala je Dalila.

- Tebi je tata danas rekao šta će ti klošar - vikao je Car.

- I tvoj tata je rekao da sam ja za se*s - nastavila je Dalila.

- Meni nije ugodno sa tobom, ma ovo je kraj - vikao je Car.

- Ma ajde molim te, makni mi se. Ne plašiš se moje rakacije kada me pljuješ, a sada ti kao smetam - rekla je Dalila.

