ON NE VERUJE MENI, A NI JA NJEMU, SUMNJAM! Dalila ogolila dušu o odnosu sa Carem, a onda on ispričao SVOJU STRANU PRIČE! VIDEO

Voditeljka Ivana Šopić okupila je zadrugare za crnim stolom, pa im je tom prilikom najavila prvi video klip na kom su zadrugari imali priliku da vide razgovor Dalile Dragojević i Filipa Cara ispod pokrivača.

Dalila je prva dobila reč.

- Ne znam o čemu smo tačno pričali. Rekla sam da nemam živce da se objašnjavam za neke stvari, a on mi je rekao da se samo okrenem i legnem da spavam. Rekla sam da nema potrebe da ako ne vidi neki moj trud, da neću više to da radim, pa smo posle toga i rešili. Bila sam nervozna, a Filip je neko ko može da postavi 100 pitanja u minuti. Kosimo se u tom nekom razmišljanju i Đedović se potrefi da je tu - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Moraš da razmisliš kome ćeš da kažeš da je u pravu u momentima njihove svađe - dobacio je Đedović.

- On ne veruje meni, ni ja njemu. Odnos nam nije dobar što se tiče tih stvari. On sumnja u neke moje strvari ovde i ja u njega. Stvorila mi se sinoć neka nervoza kad sam ga videla, kao da mi je sakrio nešto, on kaže da nije. Sad me je popustilo i okej mi je. Imam osećaj kao da je uradio nešto.

Filip Car je ovom prilikom dobio reč.

foto: Printscreen

- To je bilo pre neko veče. Rekao sam i Marku kad smo pričali, da imamo problem sami sa sobom. Ljubomoran sam na sve situacije, tj. nisam ljubomoran, nego mi sve smeta. Ne znam kako bih ti to rekao, izgubili smo poverenje. Bio sam ske**n. U kuhinji je videla da sam se nasmejao nekoj imaginarnoj ženi - rekao je Car.

- Rekla ti je da joj je muka, da ti te valja, te ne valja. Je l' si zadovoljan - pitala je Ivana.

foto: Printscreen

- Jesam, čim ja zameram, znači da da. Ostali smo na problemu sami sa sobom. Ja imam problem sa njom, kad ona zameri nešto ja prilazim, a ja njoj kad zamerim, ona napravi frku. Nije to neki problem, samo eto, to je kad imaš problem sam sa sobom. Imam to nepoverenje, strah, pa onda vidiš šta ne vidiš. Mislim da ova naša ljubomora je paranoja, jer tumačimo nepostojeće stvari - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

05:52 MUŠKE SUZE SU NAJTEŽE! Davor ne krije emocije: Zbog dece ZAPLAKAO u emisiji uživo - Savo Perović mu pružio podršku!