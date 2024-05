NIJE ISTINA DA ĆE ESKOBAR BITI RAZREŠEN DUŽNOSTI! Oglasio se Stejt Department

Foto: Video plus printscreen

Američki Stejt department demantovao je navode da će zamenik državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Gabrijel Eskobar biti smenjen sa funkcije izaslanika za Zapadni Balkan.

Kako naglašavaju, očekuje se da će Eskobar biti poslat na drugo radno mesto što je redovna praksa sa svim karijernim diplomatama koji menjaju funkcije rotacijom svake četiri godine, piše Gazeta Ekspres.

Stejt department je demantovao tvrdnje objavljene na sajtu Frontlajner, kvalifikujući ih kao lažne.

Portparol Stejt departmenta je za Gazetu Ekpres rekao da će Eskobar do planirane tranzicije ostati na funkciji zamenika sekretara i specijalnog izaslanika za zapadni Balkan.

- Tvrdnje koje je izneo Vudi Džimšiti su zaista lažne. Zamenik pomoćnika sekretara Gabrijel Eskobar nije razrešen dužnosti. Svi službenici diplomatske službe u karijeri rotiraju zadatke u periodu od jedne do četiri godine kao redovnu praksu. Kao službenik u diplomatiji, zamenik pomoćnika sekretara Eskobar je na svojoj sadašnjoj ulozi bio tri godine i očekuje se da će u narednim nedeljama preći na svoj sledeći zadatak. Do planirane tranzicije, on ostaje u ulozi zamenika pomoćnika sekretara i specijalnog izaslanika u kancelariji za evropska i evroazijska pitanja, kao i specijalnog izaslanika za pitanja zapadnog Balkana - poručio je portparol.

Dodao je da je vlasnik veb-sajta "Frontlajner” Vudi Džumšiti "dao niz onlajn izjava o zameniku pomoćnika sekretara Gabrijelu Eskobaru koje su takođe zaista lažne”.

Iz Stejt departmenta su demantovali tvrdnje o supruzi Gabrijela Eskobara objavljene na sajtu kojim upravlja Džumšiti, ističući da "Eskobarova supruga nikada nije dobijala sredstva od Ministarstva spoljnih poslova Srbije".

Takođe, portparol je rekao da Gabrijel Eskobar nema porodične veze sa "navodnim partnerom teksaške advokatske firme McGinis Lochridge LLP".

- Neodgovorno je objavljivati takve lažne vesti. Podstičemo novinare da provere činjenice pre nego što šire neosnovane i uvredljive glasine. Uopšteno govoreći, znamo da dezinformacije predstavljaju ogromnu pretnju za demokratska društva. To truje društveni diskurs, pogoršava podele i predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država i naših saveznika i partnera - dodao je portparol Stejt departmenta.

U zaključku se navodi da SAD snažno podržavaju dijalog koji vodi EU kao način za postizanje mira.

- Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog koji vodi EU kao način da se postigne miran i produktivan odnos između Kosova i Srbije. U potpunosti smo povezani sa našim evropskim partnerima i nastavićemo da igramo aktivnu ulogu u podršci dijalogu - zaključuje se iz Stejt departmenta.

