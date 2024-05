TELEKOM SRBIJA NASTAVLJA PROJEKAT „DEČJI SVET JE VEĆI OD EKRANA“

Beograd, 27. maj, 2024. godine – Druga po redu tribina „Dečji svet je veći od ekrana“, koju organizuje kompanija Telekom Srbija, održana je na Novosadskom sajmu, a na njoj su učestvovali doktor Ranko Rajović, šef Katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Marijana Mirković, master logoped u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr. Cvetko Brajović“ i Bojana Drljan, doc. doktor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Direktorka Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija Marija Bošković, zahvalila se partnerima na projektu i izjavila da kampanjom „Dečji svet je veći od ekrana“ kompanija želi da utiče na povećanje svesti ljudi o uravnoteženoj upotrebi savremenih tehnologija, pre svega kod dece u najranijem uzrastu.

„Ono što možemo da primetimo je da je ovo globalno prisutna tema i da društva širom sveta pokušavaju da sprovode različite edukativne aktivnosti kako bi uticali na to da se deca što zdravije razvijaju. Kroz projekat ’Dečji svet je veći od ekrana’ smo ukrstili dva naša strateška pravca u društveno odgovornom poslovanju. Prvi je ulaganje u mlade i obrazovanje, a drugi je naš pokušaj i apel da reagujemo i ljude pozovemo da koriste naše usluge na odgovoran način“, istakla je Bošković.

Navodeći primer video-igrica, doktor Ranko Rajović je rekao da roditelji ne shvataju koliko je to velika zamka, jer kada deca izađu iz tog sveta, njima je dosadno. On je napomenuo da je na osnovu urađenih istraživanja utvrđeno da deca u četvrtom razredu provedu tri do pet sati gledajući u ekran i istakao da su kognitivne sposobnosti dece smanjene što je iz godine u godinu generacijski primetno. Konstatovao je da o ovoj temi mora ozbiljno da se priča. Zahvalio se Telekomu Srbija na pokretanju teme, jer je time pružen dodatni prostor da se čuje mišljenje stručnjaka.

Master logoped Marijana Mirković skrenula je pažnju na porast dece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju. „Jedan od problema je što roditelji vrlo rano decu izlažu ekranima, a deca se brzo vežu. Na taj način gube mogućnost da se spontano razvijaju u sopstvenom okruženju, a roditelji nekada ne vide značajne posledice po budući razvoj“, kazala je Mirković.

U okviru tribine, koja je otvorena za javnost, govornici su se dotakli i tema koje su to aktivnosti koje se preporučuju deci umesto malih i velikih ekrana, a neke od predloženih jesu igre loptom, društvene igre, ali i igre koje deca smišljaju samostalno ili sa svojim vršnjacima.

Doc. doktor Bojana Drljan navela je da o uticaju ekrana na dečji razvoj postoji ozbiljan korpus istraživanja koja pokazuju da ekrani utiču na kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju, ne nužno i na poremećaje, kao i na srodne kognitivne sposobnosti kao sto su pažnja, pamćenje, regulisanje emocija i rešavanje konflikta.

Kampanju „Dečji svet je veći od ekrana“ pokrenuo je Telekom Srbija, kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija i kao kompanija koja neguje odgovornost prema zajednici u svom poslovanju. Naredne dve tribine biće održane 8. juna u Kragujevcu, a zatim 15. juna u Nišu.

