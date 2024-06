OTAC SUMNJA DA MU JE DETE ZBOG VAKCINE OBOLELO OD AUTIZMA, a evo šta mu je na to rekao doktor! "Postoji vremenska povezanost"

Ne postoje zvanični podaci koliko dece u Srbiji živi sa autizmom. Nezvanično, ima ih oko 70.000 hiljada.

Registar dece sa poremećajima iz spektra autizma ne postoji, ali zato roditelji moraju svake dve godine da dokazuju da njihovo dete ima takvu bolest da bi od države dobili finansijsku pomoć. Roditelji se snalaze na razne načine da bi pomogli svom detetu. Medju njima je gospodin Marko Mitov koji je gostovao u emisiji Puls Srbije zajedno sa prof. Zoranom Radovanovićem epidemiologom.

Mitov je u emisiju došao sa sinom Stefanom kome je dijagnostikovan autizam. Govorio je kada su on i njegova supruga primetili prve simptome.

foto: Kurir televizija

- Prve simptome smo primetili sa godinu i po dana. Prestao je da se odaziva na ime, da ima fous i da se igra sa igračkama. Tada smo krenuli od lekara do lekara da vidimo šta je sa njim. Dok nije napunio godinu i po sve je bilo u redu. Slagao je velike slagalice, vozio bicikle, zaista je dete bilo za primer. Onda je nastupilo pogoršanje u smislu da je odsutan od svega, da živi u svom svetu i da nema perspektive de će se nešto značajno promeniti.

Promene u Stefanovom ponašanju nastale su mesec dana nakon što je primio MMR vakcinu.

- Sa godinu dana je primio vakcinu da bi mogao da se upiše u vrtić. Oko mesec i po dana posle toga pojavljuju se ti simptomi.

Radovanović tvrdi da autizam nije ni u kakvoj vezi sa autizmom.

foto: Kurir televizija

- Često se autizam ili jedna od manifestacija, jer ranije se govorilo, pre nekoliko decenija govorilo o autizmu, a sada je to spektar autističnih poremećaja - tu je više entiteta blažih ili izraženijih - Obično se to otkrije u ovom Stefanovom uzrastu, a neretko u do četiri godine starosti - rekao je Radovanović i dodao:

- Nekad se desi da simptome krenu nakon vakcinacije, a nekada posle. Suština je u tome da se tokom 26 godina ispitivanja pokazalo da nema nikakve veze između vakcinacije i autizma osim vremenske udruženosti jer se vakcinacija protiv te tri bolesti, dakle MMR vakcina daje u drugoj godini života, a u to vreme ili nešto kasnije javlja se i autizam. Tu postoji vremenska povezanost, ali uzročne definitivno nema.

Mitov kaže da su on i supruga sumnjali na vakcinu zbog nagle promene u Stefanovom ponašanju:

foto: Kurir Televizija

- Svi lekari su nam govorili da to nema veze sa vakcinom. Ipak mi smo sumnjali. On je bio zaista normalan od porođaja do tad. Odjednom da prestane njegovo interesovanje za kockicama, za bojenjem, za svim. Baš je to teško. Uradili smo genetiku u Turskoj. Pokazali su da je sve u redu.

Radovanović kaže da je pitanje da li je autizam češći nego ranije ili se mnogo toga što ranije ne bi dijagnostifikovalo kao autizam danas pod njega podvodi:

foto: Kurir televizija

- U Srbiji ima puno takvih slučajeva, kao i u svetu. Sada tu dijagnozu dobijaju i ona deca koju bi ranije možda proglasili samo osobenjacima. Da li je autizam zaista češći ili se češće postavlja takva dijagnoza to je pitanje.

Istakao je da stručnjaci mogu preko video snimaka sa prvih dečjih rođendana već prepoznati ko će dobiti dijagnozu i pre nego što se ona jasnije izrazi:

- Imate sada dečje prsihijatre koji na osnovu snimaka sa prvih dečjih rođendana već mogu da prepoznaju koje dete će dobiti dijagnozu. Hoću da kažem da stručnjaci mogu to ranije da prepoznaju za razliku od roditelja koji to prepoznaju kasnije. Godinama se pokazuje da vakcinacija i autizam nisu u vezi.Umesto na istraživanje te vezem, novac bi trebalo da se da na ispitivanje samog autizma.

Stefan ima pet godina i još uvek ne govori, a da mu pomognete da izgovori svoje prve reči možete uplatiti novac na dinarski račun: 160-6000001615299-78 ili slanjem poruke 1474 na 3030.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:47 Da li MMR vakcina izaziva autizam?