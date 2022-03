SAŠKA KARAN SUROVO O RIJALITI IGRAČIMA! Oplela po Dejanu, Dalili i Caru, a Ša tek nije štedela: NE ZNA SE KO TU KOGA J*BE I GDE!

Saška Karan brutalno je u svom stilu prokomentarisala najpopularnije učesnike rijalitija "Zadruga".

Najpre je prokomentarisala ljubavni trougao - Dejana, Dalilu i Filipa Cara

foto: Sonja Spasić

- Njihov odnos im je baš trojka. Ne zna se ko tu koga j*be i gde. Neko nekoga u mozak, a neko tamo gde treba. Tri ološa i loša glumca zamlaćuju gledaoce. Dalila glumi ludilo. Po ceo dan ludilo - plače, kuka, vrišti, a noću se hopa-cupa. Car je brdska sirovina, bio bi dobar za kopanje uglja ili da nosi džakove. Dečko bez mozga. Dejan malo Dalilino dobro kuče na povocu. Fuj! - rekla nam je u dahu Saška, a onda se osvrnula i na svoj odnos sa reperom Ša, sa kojim je odavno na ratnoj nozi.

- Posvađali smo se na "Farmi 3". Te uvrede mu nisam oprostila. Shvatila sam tada da je težak papak i šarov. On je jedan matori pedofil. To je pokazao i sada u ovom rijalitiju. Drago mi je da je to narod shvatio - završila je ona.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

16:13 Brak im nije vredeo pi*ljivog boba! Saška Karan OTKRILA šta je videla pre KRAHA ljubavi Dalile i Dejana