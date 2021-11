ČEKAM DA SE DESI SE*S! Brak im nije vredeo pi*ljivog boba! Saška Karan OTKRILA šta je videla pre KRAHA ljubavi Dalile i Dejana

Rijaliti programi postali su deo svakodnevnice, a čini se da veliki deo naše javnosti, ali i javnosti iz regiona gleda ovakvu vrstu programa. Komentarišu se učesnici rijalitija, njihovi postupci, ponašanja, poruke koje šalju, ali i ljubavni odnosi.

- Rijaliti je spektar širokih razmišljanja i pogleda na život. Neko ga gleda iz radoznalosti, a neko gleda da bi sebe utešio - mišljenja je Saška Karan, pevačica i bivša učesnica mnogih rijalitija.

- Poslednjih nekoliko godina sam po svim mogućim rijalitijima. Mislim da sam mnogo dala rijalitiju i rijaliti meni.Učesnicima može doneti i lepe stvari. To je jedna psihološka igra koja zahteva ne samo da ste psihički, nego i fizički spremni. Ima lepih i manje lepih stvari kao i inače u životu. Ljudi sve vide na tacni i normalno da se komentariše - rekla je Saška.

Već nedeljama unazad ljubavni trougao u rijalitiju koji čine Filip Car, Dalila i Dejan Dragojević glavna su tema medija.

- Sa Dalilom sam bila u jednom korektnom odnosu. Ovo je za svaku osudu. Svako ko iole normalno razmišlja osudio bi. Da ti uđeš sa suprugom u ljubavi i odjednom, posle desetak dana ona njega počinje da vara - šokirana je pevačica.

Kako kaže, Dalila je mnogo razočarala, a istakla je da sve što se dešava u rijalitiju, postiji i van njega.

- Ceo rijaliti je igra, ali to postoji i u realnom životu. Dalila me je izuzetno razočarala. Zar se nisu mogli razvesti? Posle samo deset dana usledila je prevara. Bila bi gledanost i da su se razveli. Mogli su ući kao razvedeni - navela je Saška.

Pevačica tvrdi da se po viđenim stvarima može zaključiti da brak između Dalile i Dejana "nije vredeo".

foto: Kurir televizija

- Njen brak nije vredeo pi*ljivog boba. Tu odavno nije štimalo nešto. Da je mene muž prevario, letelo bi perje. Mislim da bi to bio najgledaniji rijaliti svih vremena. Desilo bi se ubistvo - naglasila je Saška.

Sašku su neke stvari zgrozile, i nije propustila priliku da kaže šta je po njoj užasno.

- Ono što je meni odvratno i neshvatljivo je ponašanje Cara. Car bi hteo kao da ide, a ovamo tobože žali Dejana. Pa kada ga žališ, ostavi mu ženu na miru. A on hoće nju...da ne budem vulgarna. To je takav cinizam i ironija. Nikada se nije desilo da žena prevari muža u rijalitiju, zbog toga je zanimljivo - navela je Saška.

Kada bi se dogodio intiman čin između preljubnice i njenog ljubavnika, Šaška kaže da bi odmah ušla u rijaliti.

- Čekam da se desi se*s. Čekam da to vidim, onda ulazim u rijaliti. Onda će tek da bude haos. Sve bih rasčerupala. Mnogi me nerviraju. Dejan kao da su mu svi pomrli, on tamo nešto cmizdri. Nemoj biti som. Podigni se. Ima mnogo gorih stvari. Tamo ima i lepih devojčica. Ko tebe neće, nemoj ni ti njega - najavila je Saška.

Njenom oku u druženju sa sada već skoro bivšim supružnicima nije promaklo ništa.

- Mom oko nije promaklo ništa. Imam životnog iskustva, rijaliti, ali i estradnog. Neke stvari, ko hoće bolje da vidi kada se zagleda, saznaće. Oni su se ponašali kao par, ljubili su se. Kada neko priča da nekoga previše voli, i sve što je previše, nešto tu ne štima. Dalila je prema meni bila zaista ok, i nisam imala potrebe da to komentarišem - objasnila je Saška.

Za kraj, pevačica je apelovala da se ljudi vakcinišu.

- Ljudi treba da povedu računa i da se uzmu u pamet. Naš predsednik Aleksandar Vučić, osedi čovek apelujući da se ljudi vakcinišu. Meni je nažalost preminuo prvi komšija. Od mog supruga je preminuo najbolji prijatelj. Ljudi treba da shvate ozbiljnost ove situacije. A kada se nude pare, svi su ispred pošte da se pokolju. Onda svi mogu da dođu - podvukla je Saška.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:25 SVE STVARI IZBAČENE NAPOLJE, DALILA SELA NA POD I NE ZNA ŠTA DA RADI: Bivša rijaliti učesnica požalila se svima JAVNO! (VIDEO)