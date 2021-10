SAŠKA KARAN OPLELA PO DALILI I DEJANU: Bolje dobar razvod, nego loš brak! On kao da nije živ, nek se okrene na DRUGU STRANU!

Bivša rijaliti učesnica i pevačica Saška Karan komentarisala je aktuelne teme iz "Zadruge 5".

- Ako se Dalila stvarno zaljubila u Cara, onda je bolje da se razvede i da privede kraju taj brak. Ako je sve to tako, onda bolje dobar razvod, nego loš brak. Vidim da je Dejan strašno utučen, tužan, kao da nije živ i da nema ni malo snage i života, trebalo bi i on da se okrene na drugu stranu. Ima tamo i drugih lepih devojaka. To je rijaliti, ali to se dešava svakodnevno i napolju, ljudi se rastaju, Bože moj - zapaža Saška.

Ona se kratko osvrnula i na ljubavni odnos Marijane Zonjić i Marka Osmakčića, koji su odnedavno ponovo zajedno.

- Ta mirenja, kod parova je to standardno, čas se pomire, pa se onda posvađaju, pa se onda tu plače... Mislim, ono... Ništa specijalno - kaže bivša zadrugarka.

Karanova je prokomentarisala i Jovanu Tomić Matoru i njene emotivne ispade.

- Matora je neko s kim sam imala žestoke svađe, nismo se slagali u raznim stavovima. Ali, ono što moram da kažem za Matoru jeste da je ona jedno iskreno biće, poštena je i tu će opet nadrljati, kao što svaki put nadrlja, opet će nadrljati. Uvek nekad izvisi, uvek je nekako preveslaju, previše je emotivna i ne može da prikrije. Mora to da iskaže, a drugi ljudi to iskoriste, a ona na kraju ispadne budala - zapaža Saška.

Za kraj, ona je prokomentarisala i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ja zaista volim Janjuša, drug mi je i vrlo mi je simpatičan, ali stvarno je muška k*rva. On svake godine ima ispade. On je svoj brak razorio, zbog čega, zbog koga? Nije to samo jedna, čas ova, čas ona... On je totalno otišao na sve strane. Rekla sam, ako uđem tamo, izvukla bih mu uši kao jednom magarcu - zaključe Saška Karan u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

