OVO JE KUĆA U KOJOJ SU ŽIVELI DALILA I DEJAN, A SAD ĆE JE NJEN OTAC PREPISATI ZETU! Sve sama pustoš, majstori napustili radove

Dalila i Dejan Dragojević stavili su tačku na svoj brak samo posle nekoliko dana provedenih u rijalitiju "Zadruga", kada je Dalila prevarila supruga pred kamerama sa Filipom Carem.

Dalilin otac, Husa Mujić ogorčen je na ćerku zbog ovog postupka, a sada je za Kurir otkrio da je na strani bivšeg zeta i da za Dalilu ne želi da čuje zbog preljube.

Dalila i Dejan pre "Zadruge" živeli su u kući u mestu Gornji Šepak, u Bosni i Hercegovini, gde su napravili dom na zemlji njenog oca. Oni su je opremili po najnovijim standardima, kako su želeli. Samim tim, u ovom selu, njihova kuća važi za jednu od najluksuznijih. Inače, ovde su do skoro bili majstori, koji su napustili radove.

Međutim, Dalila više neće moći da živi u njoj, kako je njen otac otkrio, ova nekretnina biće prepisana upravo Dejanu.

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad - rekao je Huso.

- Njemu treba kuća. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali... Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija.

Inače, Dalila je tokom svađe u Beloj kući otkrila da ne želi da se vrati u ovaj dom.

- Kuća koju smo napravili, tu su najlepše uspomene. Svaku pločicu smo kupovali zajedno. Kad bude došlo do te situacija, treba ostati ili da on živi tamo, po mom mišljenju. Ja ne planiram u tu kuću da se vraćam... Planiram da mi bude vikend atrakcija, kad želite da pobegnete od buke. Ne bih mogla da živim tamo i provodim vreme u toj kući. Nije to uzmi slike i skloni do zida, sve je uspomena - rekla je Dalila.

