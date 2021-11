DEJAN UDARIO DALILU GDE JE NAJVIŠE BOLI: Provocira me što sam IZGUBILA bebu! Psihopato, gadiš mi se!

Dalila Dragojević žestoko se posvađala sa suprugom Dejanom Dragojevićem i optužila ga da je psihopata zbog provokacija na račun neuspešne vantelesne oplodnje na koju su nedavno išli. Zadrugar je supruzi na krevetu ostavio majicu sa četiri naslikana limuna, koji predstavljaju četiri embriona, a koju je nosila tog dana, što ju je povredilo.

Ovaj komad garderobe bio je u Dejanovim stvarima, pa je odlučio da ga vrati supruzi, koja ga je ostavila zbog ljubavne afere sa Filipom Carem. Kad je videla ovaj gest, starleta je poludela, pa je počela da urla na muža i da ga vređa.

- On meni ovo radi namerno. Proganja me. Čim vidi da se ljubim s Filipom, on ode i lupa da čujem - počela je ona, dok se Dejan smejao.

- Je l' moguće da se ja okrivljujem za sve? - rekao je on provocirajući je.

- Dovoljno i previše me poznaje i namerno radi sve da bih se ja osećala loše. Tako misli da neću biti s Filipom. Kupovao si mi poklone, pokušao da me izmanipuliše. On je psihopata! Skini me se s kičme, ne mogu očima da te vidim! Gadiš mi se! Uništiću ti život! Dovoljno sam te nosila na grbači! - vređala je Dalila muža, pa nastavila:

- Previše filmova sa psihopatama si gledao. Kada uništavaju žene. Kad vide da su srećne s drugim, a ne s njim. Sa tom majicom, limunima. Alo, dečko, ostavljen si. Ne znam šta da uradim da se zgadim ovom čoveku - vikala je Dalila.

Ipak, Dejan nije dozvolio da ga ona isprovocira, pa je kroz osmeh rekao da i dalje gaji osećanja prema njoj.

- Ne verujem... Od mene se zahteva da je izvređam, ali to nećeš dobiti. Ja te još uvek volim.

- Psihopato, ne možeš izmeniti u mojoj glavi - rekla je Dalila, a Dragojević je pevao: "Lepa si, lepa si", što je nju još više iznerviralo. Podsetimo, pre nekoliko meseci Dalila i Dejan su se podvrgli procesu vantelesne oplodnje, ali su ubrzo izgubili bebu. Kako je tada priznala, srušio im se ceo svet, jer su najviše na svetu želeli da postanu roditelji.

Kurir.rs

Filipova sestra nezadovoljna Neću da čujem za Dalilu Čini se da niko u Dalilinoj i Filipovoj okolini nije za njihovu vezu, a posebno Careva porodica. Nakon što je njegov otac otkrio da ne bi voleo da mu sin dovede starletu u kuću, te da je ne bi prihvatio za snaju, kontaktirali smo i s njegovom sestrom, za koju je otac rekao da je najveći protivnik da njen brat bude u vezi sa udatom ženom. - Nismo raspoloženi za razgovor i nemojte nas više zvati. Ni tata više neće davati izjave - besno je rekla i prekinula vezu.

