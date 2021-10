DALILA NAKON RASKIDA SA CAREM NIJE SPAVALA U BELOJ KUĆI Evo gde je Dragojevićka pronašla UTOČIŠTE i koga je ZAGRLILA umesto Filipa

Tokom emisije "Pitanja novinara" dogodio novi haos između Dalile Dragojević i Filipa Cara, koji su imali još jedan buran raskid.

Dragojevićka i dalje ne može da se oporavi.

Rano jutros nije imala mira u sobi za izolaciju, pa je izašla da spava u dvorištu.

Umesto Cara, grlila je plišanog medu, verovatno zamišljajući da je Filip kraj nje. Hoće li se ovo dvoje zadrugara pomiriti, ostaje da ispratimo.

Inače, Dejan Dragojević video je svađu žene Dalile i Filipa Cara, pa je otkrio da mu je sada sve smešno.

On je istakao da ne može da poveruje kakva je sada Dalila.

- Rekao sam da neću stvarno da komentarišem njihov odnos, kad sam komentarisao nije bilo to to, sada je otišlo predaleko. Ja znam Dalilu, ona će biti ljubomorna na muvu koja sleti na ruku. Ona ne voli tu neku vrstu zabrane, bilo kakvu. Imaćete priliku da vidite sve faze i kako se one dešavaju. Ja ću probati da ostanem po strani. Šta moja iskrenost može da promeni? Ne može ništa. Neke stvari ne mogu da se upakuju, video sam u kakvom je rastrojstvu. Nema šta da mi bude drago kad se svađaju, bude mi smešno. Izašla je iz nečega pa otišla gde joj prija. Ja ovu Dalilu ne poznajem - rekao je Dejan.

