DEJAN DRAGOJEVIĆ DAO SRCE NA TACNI: Ja sam prodan, niko i ništa! Naš brak je bio idealan, a sada mi se sve GADI! (VIDEO)

Dejan Dragojević otkrio je kako se sada oseća, kada su Dalila i Filip Car zvanično u vezi.

On je istakao da mu je svakog dana sve lakše i da će pregurati težak period.

- Postoji ta jedna osoba koja je dobacila da Dalila mene nikada nije volela, a ja smatram da ta osoba ima dobar sud. Od sinoć razmišljam sve vreme o tome, mislim da će tako biti dok ne budem skroz raščistio, ne znam, nemam neke odgovore. Đedović mi je to rekao - otkrio je Dejan na samom početku.

foto: Printscreen

- Posle klipova si rekao da te je sramota osoba sa kojom si živeo 5 godina, kakva je to osoba? - pitao ga je novinar.

- Ne znam, razočarao sam se. To su bile neke odvratne scene, sve mi je gadno, sve mi se gadi i sve mi je ružno, ali to je njen život i njena sreća. Ne bih mogao sada da je opišem nikako. Opisivao sam dok je to vredelo, a kada stvar prestane da vredi, nema potrebe ni da pričaš o njoj. Sama sebe opisuje. Naš brak je idealan bio od jutra do mraka, sve smo radili, bilo je kao da radimo prvi put, nikada neću reći ništa ružno, uživali smo u svakom danu. Za sada mislim da je ovo nagrada za mene, ne kazna. Samo će meni biti bolje, počinjem sebe da oslobađa. Kad se budem pokrenuo skroz, biće rolerkoster, više se ne ustručavam ni da dobacim nekoj devojci. Ona nikada neće otići iz mog života, neke stvari ostaju u meni - opisivao je Dragojević.

foto: Printscreen

- Shvatio sam ja neke stvari i pre, naravno. Ja joj nikada nisam branio ništa, ovo je njen izbor, ja ne mogu da zaustavljam bilo šta, ne može se žena ukrotiti ili zaustaviti. Zato sam i pustio da se desi ono što mora. Ovo je stres dijeta, nisam ja smršao za dva dana. Osećam se kao kanta smeća, pa ako prođu đubretari, onda će neko izbaciti smeće, ako ne, i dalje će ubacivati smeće - nasmejao se Dejan.

- Kako se sada osećaš kada ona se vreme kuje planove za budućnost sa Filipom? - glasilo je naredno pitanje.

- To sam već komentarisao, nije mi normalno. Sva dela i reči mi nisu normalna. Pa da osećam se kao da sam izdan, prodan...To za dete me je najviše i zabolelo. To su neke reči koje me šokiraju i ne mogu da verujem da se to danas dešava. Kroz to izlaganje shvatim da sam nebitan i da nisam niko i ništa - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Kome je najteže? - glasilo je sledeće pitanje.

- Njoj je teško, ali onog trenutka kada se dozove pameti. Ovako je lagana, a kad se bude hladila biće joj sve teže i teže. Meni je trenutno najteže i najgore, nekad sam sebi kažem hvala Bogu da sam normalan. Doćiće trenutak kada će promeniti svoj lični opis i neće biti ovako lepa. Nemam ja problem sa tim da joj želim loše, naprotiv. Trebalo mi je juče tri sekunde da izađem i vidim kako je - nastavio je on.

Kurir.rs/K.Đ.

