SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ DO DETALJA ANALIZIRALA BRAK DRAGOJEVIĆA: U odnosu Dalile i Dejana nema nevinih! On će naučiti LEKCIJU!

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović prokomentarisala je odnos najpopularnijeg ljubavnog trougla iz rijalitija.

Kako je odnos Dalile i Dejana Dragojevića sve aktuelniji u javnosti, Slavica se dotakla njihovog braka, pa rekla da su očigledno živeli u zabludi.

- Mislim da je za tog njenog supruga početak nekog novog života i da on treba da ima isto naučenu lekciju iz svega toga. On će sazreti u svemu tome. U principu, žene ostavljaju muškarce u koje nemaju sigurnost, muškarci ostavljaju žene kada se zaljube u drugu ženu. Principi naravno imaju izuzetke, ali se prosto muški i ženski mozak potpuno razlikuju. Ta njihova zabluda da im je partnerska veza bila idealana, morala je nekada da doživi i realnost - kaže Đukić Dejanović, pa nastavlja:

- Bele laži mogu da spasu brak. Šta je bela laž? Neću ništa reći što će mog partnera da povredi, neću mu to reći, jer ne želim da pati, a volim ga. Ako ga ne volim, onda je to smišljena laž. Oni su bili u laži svih boja, samo toga nisu bili svesni. Njihov život nije bio iskren, kao ni međusobni odnos. Nisu smeli da ostanu sami sa sobom i pitaju: "Koga volim"? Kada damo iskreno odgovor na to pitanje, onda ćemo videti koliko smo, pre svega, iskreni prema sebi, što je uslov da budemo iskreni i prema drugima. U odnosu Dalile i Dejana nema nevinih - zaključuje Slavica u emisiji "Magazin In".

