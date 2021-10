TAMO SE NE VRAĆAM, SVAKU PLOČICU SMO ZAJEDNO KUPILI! Dalila i Dejan progovorili o PODELI IMOVINE, samo JEDNO ne znaju kako će!

Dejan i Dalila Dragojević stavilu su tačku na svoj brak pred kamerama rijalitija "Zadurga", ali su još uvek zvanično u braku.

Oni su sada dobili pitanja u vezi sa njihovim odnosom, a jedno se ticalo podele imovine.

- Kako ćete podeliti imovinu? - glasilo je pitanje.

- Ko će prvi? Ne znam samo ko će Tedija. Tedi mi najteže pada u deljenju - rekla je Dejan kroz smeh.

- Nismo ni pričali o tome, niti je vreme ni mesto za priču. Na kraju krajeva kad dođe vremem nije ni bitno. Ja sam rekao da ću da završim to što je bilo oko kuće i da je vredno i trajno do života. Što bi ostalo da propada? Nemam pojma o podeli, to me ne interesuje - pričao je Dejan.

- Kuća koju smo napravili, tu su najlepše uspomene. Svaku pločicu smo kupovali zajedno. Kad bude došlo do te situacija, treba ostati ili da on živi tamo, po mom mišljenju. Ja ne planiram u tu kuću da se vraćam... Planiram da mi bude vikend atrakcija, kad želite da pobegnete od buke. Ne bih mogla da živim tamo i provodim vreme u toj kući. Nije to uzmi slike i skloni do zida, sve je uspomena - rekla je Dalila.

- Ako će on završiti ogradu, ja ću napraviti bazen, pa ću da vodim svoje društvo na after - dodala je Dalila.

- Ja ću Đedovića, Sandru i Frana da vodim na kapiju - rekao je Dejan.

