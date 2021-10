ON ĆE JE UGUŠITI VIŠE NEGO DEJAN, PRODALA JE MUŽA BRZO! Mensur opleo po Dalili i CARU: Tek će da bude svađa! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić komentarisao je svoju vezu sa maloletnom Milicom Veselinović, pa se osvrnuo na ljubavni trougao Dalile Dragojević, Dejana Dragojevića i Filipa Cara.

foto: Printscreen/Pink

- Šta se to dešava između tebe i Milice? - upitalo je Drvo.

- Pa samo sam joj skretao pažnju na sve i pričali smo o sukobima i svemu. Ona je u stanju da udari na muškarca. Drago mi je da ume da se obrani, ali ne i da skače na muškarca. Ona treba da vodi razgovore i savđe sa ženama, ona nek se sa njima svađa. Ako se ona svađa sa muškarcima, ja tu uskačem. Nadam se da će ostati na tome, jer smo pričali o tome - rekao je Mensur.

- Nadam se da neće više biti agresije - konstatovalo je Drvo.

- Neće drvo. Nadam se da ću i ja uskoro da komentaišem tuđe odnose. Svaku situaciju u kući oni ne doživljavaju ozbiljno. Ono što drma ceo Balkan je odnos između Dalile, Dejana i Cara. Mislim da nema niko ovde pravu svest o onome što se dešava - dodao je on.

foto: Printscreen/Pink

- Šta misliš o tom čuvenom trouglu - upitalo je Drvo.

- Mislim da se Dalila zanela i mislim da nije razmišljala o tome šta je očekuje u odnosu sa Carem. On će je ugušiti više nego što je Dejan. Ona je to predstavila kao da je bilo sve idealno, a on ju je ustvari gušio. Mnogo će toga dfa joj bude zabranjeno, on je temperamentniji lik. Biće tu haosa između njih, pomisliula je da će konstantno da se smeje, sve je to lepo. Bogami, bojim se da će biti ogre od ovoga...Ne znam šta bih ti rekao, ne bi se upustili u to čisto radi reda, računam da je ona napravila preozbiljan korak i da je znala kako se oseća i da je slušala svoje srce. Ušla je sa nekim ko joj se sviđa i ostavila je sve što je imala. Ne bih rekao da ona skače da brani Dejana, kao što brani Cara. Izgubila je taj neki osećaj - govorio je Mensur i nastavio:

- Ja njega razumem, on ne može da prihvati da je ona njemu to sve uradila. Imali su te neke planove, sva ta ljubav u koju je on verovao očigledno, koja mu se na kraju obila o glavu...Prodala ga je brzo, ne oseća se niko i ne znam kako će se osećati u budućnosti. Njemu je slomljeno srce, makar u tom nekom skorijem periodu i ovo je neki drugi Dejan kog niko nije imao prilike da upozna. Sve se ovo prebrzo završilo između Dalile i Cara, znači da nije razmišljala o drugoj strani i da nema empatije kada je taj njihov odnos u pitanju. Tek će da bude svađa jer će Dejan da se meša u sve to - rekao je Mensur.

Kurir.rs/S.M.

