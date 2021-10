NAKON ŠTO IH SE DEJAN JOŠ JEDNOM ODREKAO, OGLASIO SE DAVID: Dragojević emotivnim prizorom objasnio SVE! (FOTO)

Nakon sinoćnjih reči Dejana Dragojevića o porodici, danas se oglasio njegov brat David na svom Instagram nalogu.

Naime, Dejanova još uvek zaknita supruga, Dalila Dragojević, imala je intiman odnos samo nekoliko metara od njega. Dalila i Filip Car su izjavili kako ne mogu više da prikrivaju emocije, što je Dejana slomilo jer zna da će doći do intimiziranja koje će morati da gleda.

foto: Printscreen/Pink

Nakon što je prokomentarisao ženu i njenog ljubavnika, progovorio je o svojoj porodici, a njegov brat David je putem društvene mreže Instagram uputio jaku poruku.

Naime, David se oglasio na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je podelio snimak iz porodičnog doma. Na kratkom klipu se može videti Biljana Dragojević, Dejanova majka, ali ono što je svima zapalo za oko jeste pesma koja prati klip.

foto: Printskrin/Instagram

- Ne. To je zatvorena tema, nisu me podržali kad su trebali. Podržali su osobu koju ne poznaju. Ne interesuje me ko će, pogotovo oni da me podrže. Gazili su me godinama, a sad da me podrže. Nema potrebe niko da se raspada, niti te žalaopoljke - rekao je Dejan sinoć.

foto: Printscreen/Pink

