MOJA BURMA NE PARA NIČIJU KOŽU! Dejan isprozivao DALILU i svima odbrusio zbog venčanog PRSTENA: Neću da ga skinem, prija mi VIDEO

Dejan Dragojević imao je priliku da odgovori na pitanje publike. Gledaoce "Zadruge 5" zanimalo je zašto još uvek nosi burmu na ruci, s obzirom na to da ga je žena Dalila javno prevarila sa Filipom Carem.

- Zašto još uvek nosi burmu, baci je u jezero? - glasilo je pitanje.

- Neću je skinuti, nosiću je. Prija mi, drago mi je da vidim na prstu da mi stoji, meni to ništa ne menja - rekao je Dejan.

- A što si je bacio? - pitao je voditelj.

- Imao sam razlog. Svako ko malo bolje razmisli, može da zna. Dalila ne mora da nosi, nema potrebe da nosi. Ona je u odnosu, bilo bi ružno da njena burma kožu para. Ja je nosim, nemam čiju kožu da param ovde. Burma je najmanji problem, da mogu da je izbacim iz srca, hteo bih. Ove stvari mi više vežu, prsluk, sat... - dodao je Dragojević.

Zadrugari su potom komentarisali ljubavni trougao koji trese Zadrugu:

- Probala sam danas otprilike, pitala ga šta je sa burmom, da vidim šta mu je u mozgu. Danas je pisao D i D, pa sam precrtala vikala. Danima smo mu išli uz dlaku... On mora da ima progres kako pati. Sve što je veštački je gore po njega. Nisam ni stigla da završim pitanje, on je rekao da neće da skine burmu. 90% stvari koje je rekao večeras ovde ne misli. Ono što sam bude shvatao po danima, to će mu ostati. Sve što ga samo bude zabolelo. Miljana me je pitala sinoć da li da mu kaže za poljubac, ja sam rekla da nije momenat. Kad mu je jutros rekla, ja sam mu rekla: "I šta?". To je logičan sled. Prvi put kad je skinuo burmu, osetio je da ga ona više ne voli i da ide drugom. Vratio ju je jer i dalje oseća nešto. Za par meseci, nedelja možda neće ni da je pogleda. Možda će lakše da poptiše razvod nego ona. Dok sam ne shvati, nema leba od toga. Neka nosi burmu, neka radi kako mu odgovara. Jer sve dok ga budemo tresli, on neće - dodala je Sandra Rešić.

- Znate kad nose ljudi majicu SFRJ, a žive u Srbiji. To je neka nostalgija. On žali za prošlim vremenima, ne gleda realne stvari. Dejan i dalje želi da da sebi za pravo da zadrži Dalilu i to poštujem. Ona ima stav prema tome i čeka... Ima svoju emociju. Sutra kad bi Dejan krenuo da je pljuje, sasvim bi bila druga priča. Oni nisu u vezi, oni su u braku. Sve ono što je Miki pričao, to važi za vezu. Ja sam samo rekao da Dalila treba da ozvaniči vezu tek posle razvoda - istakao je Lepi Mića.

- Posle ovakvog poniženja koje je doživeo u rijalitiju, meni bi bilo logičnije da je ustao i da je tražio razvod braka. Logično bi bilo, jer je ovo poniženje koje je doživeo - rekla je Miljana Kulić.

- A šta menja to? - pitao je Dejan.

- Evo ovako, burmu nosiš iz inata - poručila je zadrugarka.

- Neće ga manje boleti ako skine - složili su se Rešićeva i Zola.

