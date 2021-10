ČEKA IH GODINA PAKLA! Vesna Rivas otvorila karte KULIĆIMA, zvali je zbog ZDRAVLJA: Marija će se izvući, a evo šta kaže za SINIŠU!

Vesna Rivas marljivo radi u svojoj agenciji za astrologiju, a za medije je otkriva da su joj se za pomoć javile Marija i Miljana Kulić.

foto: Printscreen/PinkTV

Kako kaže, nije baš sve smela da im otkriva jer ih čeka godina pakla.

„Miljana me je non-stop zvala da me pita da li nju Zola voli bar malo i da li je sa njom samo iz interesa. Pred ulazak u rijaliti sam joj rekla da su kompatibilni, ali da ako planiraju nešto više, prvo moraju da iznajme stan pod istim krovom, a onda da otvore neki lokal gde će da im kaplju pare, ali me ne sluša. Ni Miljana, ni Zola nisu bogati da bi se bavili bogatim sportom koji se zove droga i kocka. Ona čuje samo ono što njoj odgovara, zato će da budu kao dve gluve kučke", kaže Vesna.

foto: Damir Dervišagić

Rivasova otkriva da je i Marija nedavno zvala da pita za svoje i Sinišino zdravlje jer je mnogo uplašena šta će biti s njima i da li će uspeti da prežive i da pobede tumor.

„Marija me je zvala pre mesec dana da me pita da joj pogledam za zdravlje. Više od sat vremena smo razgovarale. Tražila je da otvorim astrološki kod za nju i Sinišu. Videla sam da je ona u mnogo boljem stanju nego Siniša, jer on uopste ne miriše na dobro. Od 15. novembra ulazimo u energiju šestice koja je najteža godina kada su bolesti u pitanju, a on u svom rodnom kodu ima čak nekoliko šestica. Morala sam da joj kažem istinu. I ona ima jednu šesticu, ali će se izvući. Nadam se da će pregurati ovu najtežu godinu koja je pred nama. Ako je preguraju, onda su na konju. Dobro je što je povadila te žlezde, jer sve što je višak nije joj potrebno, tako samo rešava neke veće probleme. A za Sinišu će morati mnogo da se bori, neće im biti lako" - rekla je Vesna za Star, prenose mediji.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Star

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić