TRAŽILI STE, SLUŠAJTE! VESNA RIVAS OTKRILA DALILINE MUTNE RADNJE: Dejana i Cara će šutnuti, ima dečka napolju i malo je OŽENJEN!

Vesna Rivas i Dalila Dragojević nekad su bile bliske, a sada je pevačica otkrila šta zna o nekadašnjoj drugarici.

Naime, kako Vesna tvrdi na svom Instagramu, Dalila neće biti ni sa Carem, a ni sa mužem Dejanom Dragojevićem, jer napolju ima treći plan.

foto: Dado Đilas

"Aman ljudi, ona, Dalila, ima tipa "target" napolju. Njemu šalje srca, a ova dva bilmeza koristi za svoju igru. Dejana da do kraja serijala otkači i slobodna izade napolje, a Car je "šipka" ili "živa lutka tog tajanstvenog "... (setite se Stanije i Filipa P. u vreme Farme 4, non stop je slala tajne signale "onom napolju"). Ja znam ko je, ali ne mogu javno, jer je tip "malo oženjen", radi i po trećoj liniji fronta, a to je Matora. Ona njoj treba i tamo, a naročito napolju, kada izađe", pisala je Vesna, pa dodala:

"Matora joj je ulaznica za Beograd, za "tajne poslove" i kombinacije, i zato je poželjno da bude samostalna. Tako će brzo zaraditi i pare i isplatiti Dejana za ona tamo ulaganja u Šepak... To je njen plan... A, ako krene po zlu, mislim van njenog plana, Dejan je buzga, pripremljen da je ovo igra... Ima samo jedan mali problem, ni jedno od njih dvoje neće pobediti makar dubili na glavi do kraja sezone, videćete. Na sve su spremni. Ni rijaliti više nije kao pre, druge stvari narod očekuje tu da vidi, za pobedu... Dugih je još 8 meseci, treba guslati... A ima još ljudi i tek će. Ja se samo plašim, da ne bude smrti u rijalitiju... Ima tu dve, tri tempirane bombe."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

