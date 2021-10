VESNA RIVAS ŠOKIRALA SVE TAJNOM KOJU JE ČUVALA 20 GODINA: Nije se bavila samo pevanjem i rijalitijem, evo šta je SKRIVENO RADILA

Pevačica Vesna Rivas otkrila je da pored toga što peva i što je bila učesnica mnogih rijaliti programa, 20 godina bavi se belom magijom.

Ona je priznala da je morala i da krije da se bavi ovim poslom sve dok nije dobila dozvolu.

"Ja često idem u hodočašće, tu se praznim i punim. Kada mi misli odu usred molitve, neko pokušava da me blokira. Ja tada pojačam raskovnike oko sebe. Imam dva planinara koji to traže, ne može to svako da nađe, sve ih je manje, ima ih na Rtnju", rekla je Vesna, a voditeljka dodala da je to nosio Vuk Karadžić.

"Ja i dalje verujem u medicinu. Ja se bavim stvarima u astrosvetu. Bilo je tajno, ograničeno, misija mi je bila da budem pevačica, kada je došao signal da izađem u javnost, sada već 4 pune godine, dobila sam licence od države. Morate biti poznati, registrovani, imati adresu, mora da bude provereno od strane mnogih ljudi. Mi se beli borimo protiv crnih, da ih presečemo. Dve crne su mi skoro dolazile, od 15. novembra će ih stići kazna", govorila je Rivasova u "Jutarnjem programu" na Pink TV.

