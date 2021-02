FILM DARA IZ JASENOVCA OTVORILA STARE RANE VESNE RIVAS: Ustaše su mi ubile dedu, baba je spasla moga oca da ga ne bace u JAMU

Film "Dara iz Jasenovca" koji nas je podsetio na zverstva ustaša prema srpskom, jevrejskom i romskom narodu

Ovo ostvarenje mnogima je probudilo stare uspomene, a nekima otkrilo malo poznate detalje.

Bivša takmičarka "Parova" Vesna Rivas nakon gledanja premijere filma podelila je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram traumatične detalje iz života njenih članova porodice.

- Još uvek mi duša drhti, a oči suze liju... Stara Gradiška, logor u kom je bio moj otac Nikola, majka Milka i tetka Draga. Zahvaljujući Srbinu stražaru, jedne noći izvučeno je njih 10 žena sa decom. Među njima i moja baka, tata i tetka. Odrasla sam uz njegovu tugu, traume, priče i suze od sećanja na momente kada se to sve dešavalo, kada su mu ustaše zaklale oca, mog deda Petra pred njim, babine laži da je stariji samo da ga ne bace u jamu, do zbega i dolaska u Srbiju, u Srem. Glave pune čireva. Mnogo sam uzdrmana, vratilo me u detinjstvo i odrastanje uz tatinu tugu i žal za svim spaljenim i pobijenim na Kordunu... I to samo zato što su bili Srbi... Šta reći? Sve čestitke i hvala timu koji je radio na ovoj našoj životnoj priči i stradanju, kroz ovaj film "Dara iz Jasenovca"... Hvala iako i duša i utroba boli - istakla je Vesna.

