GADE MI SE, POVRAĆA MI SE! Dejan ISKRENO o preljubnicima Dalili i Caru, čega se najviše PLAŠI, a zaplakao ko dete zbog ovog

Dejan Dragojević nikako ne može da se pomiri da je njegova žena Dalila odlučila da rasturi brak za koji su se toliko borili. Dragojević je poslednjih dana sve bolje, kao da se miri sa činjenicom da je brak završen, pa je tako, kako je priznao, počeo i da jede.

"Jedno mesec i po dana nisam jeo, jutros sam doručkovao i bolje se osećam, iako me i sad nešto preko stomaka preseče. Volim ove emisije za Crnim stolom, tad čujem nešto što me onako preseče, saznam nešto što mi da volje da idem dalje. Jutros sam ekstra. Malo me guši u grudima, ali dobro", rekao je Dejan, koji je i dalje u šoku.

foto: Pritnscreen

"U šoku sam, ne vrujem da se to tako brzo dešava kod nje, bez griže savesti, sve ide brzo da ne znam šta se dešava. Sebe sam namučio zbog toga što nekog nikako ne zanima šta ja osećam, bude mi čudno. Šta ću, bio je taj period, nadam se da će mi biti lakše, ostaje mi loš osećaj u grudima. Čekam da me neko trgne iz sna i da mi kaže: Alo, probudi se!" Nisam navikao da ona to ona može da uradi, tako hladnokrvno i jednostavno da sve propada, šta ću. Shvatim da nije do mene. Ako je srećna, nek je to. Neću ja nju da vređam ni ponižavam. Sve u svemu, šokiran sam", bio je iskren Dragojević.

"Mogao sam ruku da dam da nikada neće desiti, pogotova ovako nešto veliko i to kog ne poznaje. Nisam se nadao od nje. Ona je bila je odbojna, nikada nije dala A sad je dopustila toliko, a to je neka vrsta propast, a već vidim da sve to ide u propast, što meni nije drago jer je ja i dalje vodem. Izgubiće sebe kao ličnost, da će izgubiti nešto za šta se borila. Zamisli, otišla je od mene jer je ja gušim, a on njoj već drugog dana zabranjuje. Kod mene je bila slobodna, da bude ono što jeste, a vidim da su krenule neke lisice, ali svako bira svoj put. Meni je žao što joj se to dešava, ali to nju ne zanima", pričao je Dejan, koji je primetio da je Car sinoć jeo ali nije odneo Dalili.

foto: Pritnscreen

"Plašim se, ne treba više da plačem. Plačem ima mesec dana, sagoreo sam. Večera idu klipovi. Prvo mi je bilo za dodir, pa za obraz, pa sad ljubiš se nekim. A ona se sad pokriva, a mi smo skrivali našu intimu u svakom rijalitiju. Snimke poljupca se plašim. Gadi mi se, povraća mi se... Bio sam u zabludi, pod velikim stresom sam", bio iskren Dragojević.

"Nama budućnosti između njih dvoje, nema tu sreće", siguran je Dejan, i zaplakao kada ga je Drvo mudrosti pitalo da li može da oprosti Dalili ako bude tražila oprost.

"Ne znam, nemam pojma. Volim je, ne želim da je izgubim, a ne želim da izgubim sebe. Moglo je i meni ovo da se desi, ne mogu da bacim sve ono što smo imali zbog ovih nekoliko sedmica. Ovakve stvari se nikada nisu dešavale u braku", iskren je Dejan, koji ima želju da vrati Dalili, ali samo ako ona želi da bude s njim.

foto: Printscreen/Pink

kurir.rs

