ŽELJAN ČOVEK ŽENA I SE*SA: Posle veze sa Marijanom i VRELIH AKCIJA sa Viki, oglasio Osmakčićev najbolji drug pa otkrio njegov CILJ

Marko Osmakčić važi za zadrugara koji je jedan od najvećih zavodnika u Beloj kući. Od karantina do ulaska i boravka u Beloj kući, Marko je zavodio i osvajao mnoge devojke.

Krenuo je u karantinu sa Vanjom Rašovom, pominjala se i Sandra Čaprić, a onda od ulaska sa Stanijom Dobrojević koja mu je postala mentorka, pa je muvao Sandru Rešić, a onda uplovio i u romansu sa Marijanom Zonjić. Ipak, njihova veza nije potrajala, pa je strastveni zadrugar stupio u odnos sa Viki Mitrović. Zbog toga smo stupili u kontakt sa Markovim drugom, Milošem, koji je otkrio šta misli o ponašanju svog najboljeg prijatelja.

"Gledam ja klipove i vidim da Marko ide sa jedne na drugu, željan čovek žena i se*sa. Marijana glumi neko ludilo, i on to ne trpi i vidi se da nije išlo. Viki mi je super, ona je najopuštenija, najnormalnija, i vidi se da devojka voli da se zeza i veoma je iskrena. Ona mu je baš po meri, i vidi se da će tu nešto da se desi više, možda i veza. Potrajaće taj odnos sigurno, ali ako ne uspe i kod nje sigurno će ga sprdati da je nesposoban - pričao je Markov drug a onda prokomentarisao vrelu akciju Marka i Viki:

foto: Printscreen

Njemu se sa Viki ispatio sav trud, ostalo mu je od sporta da nikada ne odustaje. Verujem da će ostati sa njom i da će biti opuštenije i da će imati češće akcije. Vidi se da je i njemu i njoj trebalo da imaju taj se*s, sjajno su se spojili. Najopušteniji su tamo i najiskreniji, i tek će se opustiti. Pa nisu deca, sve je to za ljude. Verujem u njih - rekao je Miloš.

- Ja moram da kažem mi kada smo putovali po turnirima, on je stalno menjao devojke, i stalno je pisao recke sa koliko je devojaka bio, tačnije koju je "izudarao". Cilj mu je 501 jer će tada za sebe da kaže da je pravi šmeker - otkrio nam je Osmakčićev drug Miloš.

Miloš je takođe prokomentarisao ponašanje Dejana Dragojevića kojeg je supruga Dalila javno ostavila da bi ušla u vezu sa Filipom Carem i otkrio da li se Marko nekada tako ponašao:

- Marko je došao tamo da smuva još više žena, a ne kao onaj Dejan što je povredio ruku tamo zbog one neke koja ga je prevarila. Marko nikada to ne bi uradio, on ne bi trepnuo, samo bi prešao na neku drugu - zaključuje Miloš .

kurir.rs/pink.rs