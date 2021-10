OSETILA SAM MRŽNJU PREMA DALILI I CARU! Miljana oplela po trouglu: Dejan neće biti srećan dok ne bude poštovao svoju PORODICU!

Miljana Kulić prokomentarisala je do detalja odnos Dalile Dragojević, Dejana Dragojevića i Filipa Cara:

- Potresa me ova situacije između Dalile, Dejana i Cara. Juče nisam mogla da odem na slavu kod Đoleta zbog Dejana. Ona kao da nema razumevanja imalo, ne mora ona da ga voli, ali je i mene zabolelo kad mu je namerno na oči sve radila. Mučno mi je postalo, ne mogu da verujem da ljudi mogu tako prema noći da postanu takvi. Ja sam ovde zavolela svaki kamen, a kamoli neko biće sa kojim živiš toliko. Isto šta me je mnogo povredilo, kad je Đedović rekao da je Dejanova mama bolesna, a njega to nije ni pogodilo, niti da pita šta mu je majci. Imam osećaj da neće biti srećan u životu baš zbog toga što ne poštuje porodicu. Ne mogu da verujem da jednostavno nema potrebu da eto... Celog života će da ga grize savest ako joj se nešto desi, a verovatno svaka majka teško proživaljava ovo što se njemu dešava. Sve mi se skupilo, ne mogu više da krijem svoju slabost. Meni kad je bilo najteže, svi su me provocirali, a ja sam se saosećala sa nekim. Prvi put sam osetila mržnju, a to je prema Dalili i Caru. Kad ih vidim da se smeju kad neko plače, veruj mi ako ne bih prišla da je pljunem, evo ne znam šta da ti kažem...Car mi je bio drag, sad mi je odvaratn. Sa Janjušem se lizao, a to je bila njena osveta, i da je to uradila iz najvećeg inata, tj. bila sa Carem - rekla je Miljana, pa je nastavila:

- Dosta mi je tih foliranata i tih gluposti. Do sada smo samo žene branili, a nekako nam je teža suza muškarca nego žene. Stara Dalila će da se opija, da luduje ovde, kao neka Dilajla, nju će Beograd da ponese. Kad shvati da je volela lošeg čoveka - rekla je ona.

- Odakle sad ovo, kad su važili za sjajan par? - upitalo je Drvo.

- To je samo predstavljanje, ja sam odmah videla da im je nikakav odnos i da u krevetu leže kao baba i deda. Ni jedno biće na ovom svetu ne zaslužuje da ga neko zavlači, a ono što sam rekla kod Darka na intervjuu, njoj je Car igra. Njihov brak je iz inata porodici, iz inata Aleksandri i Davidu, čim su oni raskinuli, Dalila i Dejan su postali u najboljim odnosima sa njom. Predstaviće se ona kakva je, evo i počela je. Sve je ovo bilo laž i sjaj. Ljubav je imaginarna i prenosi se sa osobu na osobu. Ovo je strast i hemija i to je to. Zola i ja smo okej, nećemo se svađati, a ako bude bilo se*sa biće umereno da mi se mama i tata ne bi stresirali - nastavila je Miljana.

