SESTRA ME SE ODREKLA, U KUĆU SE NIKAD NEĆU VRATITI! Dejan se sukobio sa Carem, pa otkrio istinu o PORODIČNIM odnosima!

Filip Car optužio je Dejana Dragojević da se odrekao svoje porodice, nakon čega je on odlučio da otkrije istinu.

- Ima logike što Car priča. Ti si se odrakao svoje porodice, ali ti si inicijator - rekla mu je Ivana.

- Ništa nije nelogično. Ja ne mogu da vama objašnjavam to. Sestra me se odrekla preko novina. Dalila je jedina bila uz mene. Ja sam to uradio zbog sebe, izbacili su me iz kuće sa 21 godinu. Oni su mene odbacili. Dalila zna da mi je bilo žao zbog toga što je giros trebao biti zatvoren. Krivo mi je, ja nju gledam kao nešto malo i krhko. Ja nju skroz drugačije doživljavam, normalno je da mi proradi bes. Kada me udari u glavu bude tako. Nikada se ne bih vratio u tu kuću. Kada sam bio u trećoj sezoni David je došao u Zadrugu, pomirili smo se ali sam mu rekao da sve držim pod rezervom. Najminimalniji komentar je napravio haos. Ušao je za novu godinu ovde, i pozdravlja se sa Anom ovde, a nama samo pružio ruku. Ja kažem da taj David nema opravdanje, desila se neka ogromna stvar. To je licemerstvo. Mama mi čestitala rođendan telegramom, nije ovo 19. vek. Ja Dalilu volim, ja sam sa njom planirao decu i budućnost - ispričao je Dejan.

foto: Printscreen

- Plaćeš, raspadaš se zbog svega, je li ti nije dovoljno što je rekla da je četiri godine živela u laži- glasilo je pitanje za Dejana.

- Sve će joj se obiti u glavu, ne mogu ja da promenim mišljenje zbog ovoga što je sada. Možda je ovo njena faza koja će proći - rekao je Dejan.

- Je li postoji nada da će je proći - pitala je Ivana.

- Ne znam šta bih rekao, neću da uskraćujem njenu sreću. Sa moje tačke gledišta mnogo će joj se gore vratiti. Ona zaslužuje dobro, ja iskreno pričam šta mislim - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Šta ako opstane u ovoj vezi i budu srećni do kraja života - pitala je Ivana.

- A šta ako je ona na pogrešnom putu, a on bude sreća - ubacila se Sandra Rešić.

- Ja sam rekao da oni nemaju budućnost, posle tri dana ona je izgubila pravo da priča, izgubiće sebe. Ja sam njoj rekao kada smo ušli da bude ono što jeste. Sinoć sam čuo da je on rekao da ne sme da sedi sa dva frajera u pušioni. To nije sreća - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

Reč je dobio Lepi Mića:

- Dejan ne treba da brine o njoj. To je već bolesno, ja njihov brak ne znak, rekli su da je njihvo brak propao. Brak je zajednica dva lica, to treba poštovati, čuvati i gajiti. Ona hoće preljubu, ali onda reci da je brak bio ku*ac - rekao je Lepi Mića.

- Mi ne znamo kakav je brak, oni su prezentovali svoj brak kao mirnu luku i to je to. I to je poštovalo, ja sam u braku sto godina ali imam poverenje, moraš imati kredit u bračnoj zajednici, ali Dejan ne mora da brine o njoj i njenom putu. Žena ga izdala ovde, neka jede go*na - završio je Mića.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:12 ŠČEPAJ GA, NE DAJ GA, JER JE MUŠKARAC! Svetlana Raši rekla ono što se NIKAKO ne govori KUVARU, a onda otvoreno OČIJUKALA