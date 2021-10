NOVA DRAMA LJUBAVNOG TROUGLA: Dejan progovorio o Dalili i Caru, oni menjali BOJE: Bolesno je što mi ŽENA IMA DEČKA! (VIDEO)

Dejan Dragojević odgovaro je na pitanja publike, a njegovi odgovori nisu prijali njegovoj još uvek zakonitoj supruzi Dalili i njenom dečku Filipu Caru.

foto: Printscreen/Pink

- Što se ne prebaciš kod Sandre kada ti je pravi prijatelj, bila je uz tebe kada ti je bilo najteže - glasilo je pitanje.

- Jeste, ona mi je bila najviše tu. Tu je i Marko ali ona je bila najviše uz mene. Hvala ovo zadatku sa lisicama. Prebaciću se sigurno - govorio je Dejan.

- Danas si bio raspoložen - rekla je voditeljka.

foto: Printscreen/Pink

- Jesam, bio sam sasečen kada se to desilo, ali sada sam okej. Vreme je najbolji pokazatelj svega - rekao je Dejan.

- Šta kažeš što ti žena ima dečka, a ti si poleteo i vređao ljude? - glasilo je pitanje.

- Kad vratim film, dubio sam mnogima na glavi, ali opet ne žalim. Sve je to bila moja dobra volja. To mi je tako čudno, bolesne su mi situacije. Ne možeš u nešto da poveruješ. Gledaš film i vidiš glupav kraj. Pokušavam da budem realan u svom gledanju... Ne mogu da se izrazim - govorio je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Rekao si da ti sve deluje kao san - dodala je Ivana Šopić.

- Da i Đedović me je uštinuo. Ne ide mi uz nju... Ne mogu da odbacim pet godina njenog poštovanja, kako se žrtvovala... Ne mogu da odbacim zbog situacije koja je odvratna. Bilo mi je žao, juče vidim svi jedu, razmišljam da li je ona jela. Budu situacije gde mi bude žao zbog nekog ko me ne vreduje ni jedne sekunde, jer osetim da se ne oseti dobro - nastavio je on.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:32 Miljana Kulić