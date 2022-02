VEZAO SAM SE ZA NJU, VOLIM JE! Car progovorio o jezivim svađama sa Dalilom, pa sa knedlom u grlu poslao poruku njenom ocu Husi

Filip Car odlučio je da otkrije sve o odnosu sa Dalilom Dragojević, pa je čak i uputio reči njenom ocu Husi Mujiću, koji ne želi da ga vidi.

- Vidim osmeh na tvom licu, čudno, ali je lepo za videti - našalio se voditelj. - Nešto sam nikakav, kao da sam u 'pms' - u. Ne znam šta mi je, nadam se da će brzo proći. Ali eto, nasmejan sam - odgovorio je Filip.

- Da li ti je lakše posle poziva? - pitao je Darko.

- Jeste. Prijalo mi je, video sam oca, kao da mi je malo ostario, ali kada vidim da je sa mojim prijateljima u lokalu, u tom mladalačkom duhu, znam da je dobro - rekao je Car.

- Dalila i ja smo se malo svađali, malo mirili, ona mi treba pomoći oko svega. Ali vidim danas, mnogo se trudila da bude okej i da mi ugodi. Ne znam, vezan sam za nju, šta god da se izdešava mi spavamo zajedno. Hvala puno na svemu, hvala ljudima na onim lepim poklonima, meni znači, ali znam koliko je ona srećna zbog toga. Lepo je kad vidiš da ne postoji samo osuda, već i ljudi koji razumeju - rekao je Car.

- Zašto onda stalno praviš probleme? - pitao je Darko.

- A ne znam, tako ponekada napravim gluposti, ali ni ona ne zna kako da se postavi ponekad. Imamo tu ljubav, tu strast, neka to liči malo na nešto dobro. Ne treba da bude toliko burno, jer ćemo se opet svađati i prekidati, stalno su neki repovi iza nas...

- Kako su se na tebe odrazile reči Dalilinog oca? - pitao je Tanasijević.

- Osvestile su me, iako ja to ne pokazujem. Takav sam da nikada ne pokazujem ni sreću ni tugu, ali dosta me je dirnulo. Mogu se staviti u njegovu kožu, jer znam kako bi moj otac reagovao da mu neko tako govori o njegovoj ćerki. Shvatio sam da me ljudi shvataju pogrešno jer radim i govorim pogrešne stvari a zaista nisam takav. Trudiću se da to nekako prekinem, da šetam da hodam, samo da ne radim to više - govorio je Filip.

- Da li imaš nešto da poručiš njenom ocu? - nastavio je voditelj.

- Čuo sam da je to mudar i dobar čovek koji je mnogo toga prošao, svestan sam da reči ništa ne znače. Moram delima pokazati da mi je žao i da mi je stalo do njegove ćerke. Glupo je da kažem sada 'izvinite', a ne daj Bože da napravim isto. Trudiću se zaista da se popravim - rekao je Car.

