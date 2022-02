BRUTALNO ISPROZIVAO BIVŠU I NJENOG LJUBAVNIKA Dejan otkrio šta misli o Dalili i Caru, spomenuo njegove roditelje pa setio se TASTA

Dejan Dragojević iskreno je pred kamerama progovorio o bivšoj ženi Dalili, njenom ljubavniku Caru, kao i o bivšem tastu Husi, koji ga i dalje očekuje u Šepeku.

- Razvaljen sam kao kanta. Ne znam gde mi je šta, ni papuče ni stvari, ni dukserice i odmah me stisne nešto u grudima. Ne znam više gde mi je šta - smejao se Dejan.

- Primetili smo da si konačno uplovio u neku mirnu luku. Ponovo umeš da se osamiš u ekonomskom dvorištu, šta se to dešava? - pitao je Tanasijević.

- Ne umem ni da objasnim, neki nemir mi se pojavi. Strah od svega što dolazi, strah od neizvesnosti i nepoznatog. Na taj način kvarim sve ono što mi se sada dešava, a to nije dobro. Desi mi se ponekad neki pad, naravno ne zbog Dalile i Filipa, nego zbog nekih ličnim stvarima. Pravio sam dosta gluposti ovde, pa razmišljam o kaznama, o parama koje treba da zaradim. Razmišljam, šta ću posle svega, razmišljam o budućnosti. Najbolje mi je za cenim stolom jer sam onda fokusiran i ne mogu da razmišljam o glupostima - odgovorio je Dragojević.

- Često sputavam sebe, neću da odgovorim na nešto što me isprovocira, mada mislim da je to loše. Ali meri mi se svaka reč, sve se gleda i onda me to umara. Mislio sam da se malo aktiviram, ali se razmišljam, zašto bih pričao o drugima kad nisam ni o sebi govorio kako treba... Kada bih pričao o nekim temama, ispalo bi da ja imam neku emociju i da namerno svađam Dalilu i Filipa, onda bi to tek bilo vrzino kolo. Eto, ono sa Grujom, totalno bezveze, ljudi i ne slušaju pitanja kako treba pa samo lupaju nešto. Ne trebaju meni svađe sa takvim ljudima koji ni sa sobom ne znaju šta će. Sada mi je tu Aleksandra pa mi je lakše... - nastavio je Dejan.

- Kakvi ste sada? Da li ste rešili nesuglasice? - pitao je voditelj.

- Lakše je dosta. Nije ona meni ništa ni zamerala, ali ja nemam poverenja, vučem te traume iako ona ništa nije kriva. Objasnio sam da ne treba da joj smetaju neke stvari, da se ja sa nekim ljudima ovde družim od početka i da su mi bili tu kad mi je bilo najteže. Razume ona to - odgovorio je Dejan.

- Ušla ti je ponovo simpatija? - našalio se Tanasijević.

- Ko? Ne znam ko je to? Martina? Aha, to su oni meni silom navlačili, realno, devojka je bila okej, dobra. Nikada nije silila naše druženje i bilo je spontano. Ma gde, ja sam bio tada potpuno razlupan, nisam znao gde se nalazim, nije tu bilo ništa - izjavio je Dragojević.

- One gluposti oko Aleksandrine majice ne bih više ni komentarisao. Ja sam joj samo zamerio ono što nije u redu, a ona ako želi može da radi kako hoće. Ja znam kakvi su muškarci, svi gledaju ako nešto sevne, to je prirodno. Nisam ja pravio ne znam šta od te situacije. Mene baš briga, rekao sam zbog nje. Ja sam se jednom ženio, više neću, ali ona treba da misli na sebe... - govorio je Dragovjević.

- Koliko Aleksandru remeti Sandrino pominjanje tih sudbinskih lisica, vaših fan grupa? - nastavio je Darko.

- Ne remeti je mnogo. Jeste nju malo pomerilo, nije svejedno... Nisam ja imao ništa tu, ne znam ni kako bi to sve počelo, ona čak ima i mnogo bliži odnos sa drugim ljudima. Mi se jesmo ovde jako zbližili, ali ovde svi na to gledaju kao da je veza. Mešaju se prijateljski i muško - ženski odnosi... - naveo je Dejan.

- Da li vam se malo promenio odnos, čini se da ste se malo odaljili? - pitao je voditelj.

- Komuniciramo, pričamo, ona ima nekada loše dane, kao što i ja imam. Previše se tome posvećuje pažnja. Prijatelji smo ali se pomalo sklanja zbog te moje veze. Možda bi me zagrlila ali neće da ne bi ispalo da nešto kvari... Mnogi imaju potrebu da pokvare te neke odnose koji valjaju. Mnogi daju neke savete a ništa od toga nije dobronamerno... Ja kada pričam sa Đedovićem, ljudi to pogrešno tumače. Neko sam ko želi da čuje nekoga pametnijeg od sebe a svi znamo kako je slušati njegovo iskreno i brutalno mišljenje... - odgovorio je Dejan.

- Misliš li, da imaš nešto da naučiš od Filipa? - pitao je Tanasijević.

- Ne postoji, ni od njega ni od Dalile. Ja sam rekao da je to neki morbidan odnos, neću ni da komentarišem, neka im je lepo, neka uživaju i neka se kolju... - smejao se Dragojević.

- Pozdravio te je Dalilin otac, kakve su ti emocije po tom pitanju? - pitao je voditelj.

- Ja tog čoveka mnogo poštujem i cenim. Imali smo jako lep odnos i ja to ne mogu da zaboravim. Ja znam da mene njena cela familija voli, znaju kakav sam bio. Sa svima dobar i pošten, a pritom sam i bio odličan prema njoj. Malo sam se iznenadio kada sam čuo da je bio u Hitnoj, jer je on neko ko nikada ne bi priznao da ga nešto boli. Shvatio sam koliko pokušava da je osvesti na neku način... Ja bih voleo da znam i šta misli Aleksandrina mama o nama, meni te stvari mnogo govore - izjavio je Dejan.

- Da se Biljana Dragojević pita, koga bi više volela da dovedeš kući, nakon rijalitija, Aleksandru i Sandru Rešić? - postavio je Darko 'trik pitanje'.

- Aleksandru - nasmejao se.

