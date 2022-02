ISPRAN MI JE MOZAK, PLAŠIM SE IZLASKA I PADAM U DEPRESIJU! Dejan otkrio STRANU koju krije od svih, priznao šta radi zbog svega

U toku emisije "Pitanja novinara" stiglo je pitanje za Dejana Dragojevića i Aleksandru Nikolić.

- Prvo to što mi se vidi zadnjica, to nije dobro zbog mene! On meni samo kaže za moje dobro! Neću se više tako oblačiti! - dodaje Aleks.

- Ja razumem da to zvuči grubo i loše. Jedna je stavr kad se ona okrene u kratkoj majci ispred dvadeset ljudi i kad ja njoj tiho pričam da me ona čuje. Nisam u tom trenutku razmišljao, pa mi je to izetelo u naletu strasti - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ovamo joj prebacuješ oblačenje, a ovamo joj pričaš druge stvari! - rekla je novinaraka.

- Ja se izvinjavam i njoj i naciji! - rekao je Dejan.

- Ružno je kada se pusti taj klip. Ja mislim da je on to rekao iz ljubavi! Ne smatram da je to toliko strašno ali ljudi to neočekuju od njega - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Uhavti me na momente ta depresija! Kako se bliži kraj rijalitija meni je sve teže i teže. Ja zanm da idem kući ali je to drugačije u mojoj glavi jer mi je to nepoznato i poznate! Kako će da funkcioniše moj dan, i onda padnem z depresiju. Lakše bi mi bilo da sada mogu da izađem i da sredim sve to. Uplašio sam se kada sam krenuo sa Aleks, uplašio sam se od lepog! To je to kad se osamim i odem u ekonomsko dvorište. Svaki korak mi se prati ovde. Sve hoće da mi nakače, toliko na silu to rade da ne želim da se svađam više. Padne mi pritisak, iznerviram se... Zamera mi se sve ovde, jednostavno mi se stavlja na teret! Ispran mi je mozak od svega toga!

foto: Printscreen

- Koliko ti smetaju Dejanovi emotivni padovi? - upitala je novinarka.

- Ja se loše osećam kada ga vdim da je njemu loše. Ja ga hvatam i znam šta je prošao ovde. Verovatno će još biti takvih situacija! - rekla je Aleks.

- Sada neće da priznaju da su išli za mnom. Dejan me u kujni munta da ga ne komentarišem. Smešno mi je čime se bavi! - ubacuje se Irma.

