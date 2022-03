NEKA PLAČE, NAJGORI SAM! SANDRA REŠIĆ JECALA ZBOG DEJANA: Otvorili sve karte na sto, evo šta je rekla da li je ZALJUBLJENA u njega

U toku pitanja novinara Dejan Dragojević dobio je pitanje vezano za odnos sa Sandrom Rešić.

- Da li ti sad kopiraš Aleks od prošle subote? - pitao je novinar.

foto: Printscreen

- Nema potrebe da bilo šta bude shvaćeno kao provokacija - rekla je Sandra.

- Zašto ti je problem da priznaš da si rekao da je Sandra zaljubljena u tebe? - glasilo je pitanja za Dragojevića.

- Ne smatram da sam to rekao - dodao je Dejan.

- Verujem da je to rekao, ali sam ja odlučola da verujem da je to bilo u momentima neke rasprave ili u tim mometma radsprave, da to nije msilio. A sada, šta je stavrno msilio, ja ne znam - rekla je Snadra.

foto: Printscreen

- Koliko ti smeta što Dejan sve svaljuje na tebe? - upitao je novinar.

- Sve i da ja nisam u pravu, naše prijateljstvo je prestao na pretreu u ponedlejak kod Milana. Desio se prekid pre nego što sam okačila lisice. Ne želim da se sve vezuje za taj momenat jer to nije tako. Ja sam očekivala sve, ne bih imala problem ni sa čim. Krenula mi je enka mučnina kada je rekao da sam kadruša. Mislim da sam maksimalno fer i korekta. Znaš koliko sam se jadno osetila! Nisam ništa uradila da ugrozim njihovu vezu - iznela je Sandra sa knedlom u grlu.

- Neka plače i neka budem najgori! Ta seta u glasu is ve osatlo... neka ja budem taj go*nar koji je najgori. Neka suzna padne na pod, neka ja budem najgori! Mene tenzija i seta u tuga u glasu ne interesuje! Jer imam rpavo da budem srećan?! Neka sam najgori! Ne interesuje me ništa! Meni je bitan da sam ja u dubini duše srećan. Mene nervira ta tenzija u glasu - dodao je Dejan.

- Kada ga je tešila, tada je bila dobra. Sada ne valja - dodala je Dlaila.

- Nemam više ništa da kažem. Shvatla sam šta je u Dejanovim očima i to je to - rekla je Sandra kroz suze.

- Da li si osetio olakšanje kada si se rešio Rešićke? - upitao je voditelj.

foto: Printscreen

Nisam, isti mi je osećaj. Spojili smo se sa razlogom. Ja sam zahvalan na sve to, ja sam se distancirao i to je to. To bi narušavalo ovo što imam sada sa Aleks. najbitnije mi je da me porodica podrži, ostalo me ništa ne inetresuje! Ja imam pravo da uradim šta hoću. Ja sam se najviše žalio Marku. Više sam se savetovao sa Đedovićem nego sa Sandrom. - rekao je Dejan.

Nakon izlaganja Dejana Dragoejvića, Sandra Rešić je otrčala u pušionicu i prolila more suza.

- Šta ti je ženo, ti si se stvarno zaljubila? - upitao je Car.

- Nisam, Slavice mi moje! Nego mi govori da sam kadruša! - dodaje Sandra.

- Ako je Dlaila loša, kakv si onda ti a bio si sa njim pet godina! - rekao je Car.

- Jaoj, šta doživeh! - rekla je Sandra.

Kurir.rs/I.B.

