"OVAKVU EMOCIJU NISAM OSETILA NI SA KIM" Aneli ogolila dušu i priznala kakav dogovor ima sa Janjušem: Želim promenu prezimena...

Aneli Ahmić otvorila je dušu i progovorila o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je priznala da su emocije sve veće i otkrila kako je došlo do pomirenja.

- U poslednje vreme smo spustili loptu, vratila se Vesna, bila je kod doktora. Zvao je kod mene i došao je do mog kreveta, poljubio me. Očekivala sam, znam ga kako diše. Pitao me može li Vesna danas ostati sa mnom kaže ide s nekom devojkom na ručak. Uveče je došao i poljubio me, onda je došao treći put i rekao da se ne želi poljubiti sa mnom dok nešto ne obavi i to će biti konačno zauvek. Ja kažem dobro, okej. Došao je bilo je 12 sati poljubili smo se. Sada je nama je super. Ja sam javno govorila da mi je teško i uvek sam ostavila prostor za pomirenje. Volimo se. Ja njega shvatam kada kaže najvoljenija osoba, zato što on smatra da me on voli najviše. Ja još nisam videla u kući da se neko toliko voli kao on i ja. Jednostavno ta naša jačina ljubavi, to je bolesno. To je nešto prejako, ja nisam osetila tu emociju ni sa jednim partnerom. Mi osećamo non stop to, i kada se posvađamo i dosadimo jedno drugom, kada se zagrlimo opet je to to - rekla je Aneli i dodala:

- Meni on više stvari govori pod pokrivačem, totalno mi je drugačiji u krevetu. On je ozbiljan tada, na faci vidiš da je drugačiji. On za stolom ima te performanse, da l' je njega možda sramota ili da ne povredi nekog napolju, ne znam - rekla je Aneli.

Ahmićeva je otkrila i kakav dogovor su postigli nedavno.

- Dogovorili smo da budemo smireni, ali nas problemi ubili ova dva meseca. Od početka smo imali privatne probleme i jednostavno to je tako. Meni se sve desilo nabrazaka, ja sam se neki dan isplakala. Ja plačem zbog toga što se meni desilo, mene te stvari i sad muče. Želim da moje dete ima dobar odnos sa mojim partnerom. Razmišljala sam da ću dati Nori kontakt sa Asminom, ali pošto ga nije zanimala za ovih 9 meseci neće moći ništa. Želim da joj promenim prezime, želim da se odrekne deteta pošto ona njega ne zanima. Dobiće šansu da odluči da li želi da viđa svoje dete, da li želi da nosi njegovo prezime. Da li će voditi brigu o tom detetu ili da ja svoje dete stavim na svoje prezime. Mora da se izjasni - rekla je Aneli.

