DEJANOVA DEVOJKA OD KONOBARICE U KRNJAČI DO ANIMIR DAME: Hapsili su je, zarađivala 5.000 € za mesec, momci su joj bili KRIMINALCI!

Aleksandra Aleks Nikolić otvoreno je govorila o svojoj profesiji i trenutku kada je odlučila da počne sama da zarađuje za život.

Ona je počela od svog prvog posla, pa priznala u Premijeri da je bila i animir dama.

- Ja sam se zaposlila u jednoj kafani u kraju u Krnjači, pokušala sam da radim kao konobarica, sedam dana je to trajalo. Gazda mi rekao da to nije za mene. Radila sam pomoćni radnik u frizerkom salonu i sa 18 godina sam počela da radim kao promoterka. Putovala sam u inostranstvo vikendom koji je imao agenciju, našao me preko Fejsa. Prvi put sam išla za Nemačku, pa za Roterdam. Prodavala sam epruvete, i za dva, tri dana sam zaradila 100, 200, 300, 400 evra i onda sam otišla u Austriju, ostavljali su ljudi i bakšiš i svašta nešto. Ne bih preporučila nikome, jeste lepo ali... Posle sam radila kao animir dama. Zasmejavala sam goste i pričala sam njima. Zaradila sam 5.000 evra najviše za mesec dana. Ne bih to preporučila nikome. To je bila brza zarada, a ja nisam mogla da platim sa 30.000 dinara stan, lekove, meni šta treba - otkrila je zadrugarka.

foto: Printscreen/Premijera

- To mi je naišlo u tom trenutku, upoznala sam jednu devojku i rekla da radi to, vidim da ona ima sve i ja sam poželela. Kaže ne radim ništa, kao hostesa, pijem piće sa njima. Sedela sam tamo i pila piće sa njim. Svaki gost koji uđe u lokal, ja sam dužna da priđem i pružim ruku, ako mu se svidim on meni kaže da sednem za njegov sto i naruči mi piće. Ja zarađujem od procenta. Bila sam i hapšena na tim mestima. Neko je prijavio devojke da radi na crno, to je bilo u Turskoj. Policija je imala dojavu da je tu prostitucija, bili smo pet dana u pritvoru. Imala sam zabranu za ulazak u Tursku do pre par meseci. Mami nisam smela baš sve da kažem - pričala je Aleks, pa nastavila:

foto: Printscreen/Premijera

- Pretukao me je jedan čovek, najbolji prijatelj gazde lokala jednog. Tukao me je jer smo pričali malo glasnije u stanu, ja sam se jedina našla da mu odgovorim i on me je istukao. Dobila sam takve batine da je neko to čuo i zvao policiju. Gazda nas je zaključao pet dana u stanu da ne bi izašli. Kada je policija došla bila sam pod sedativima. Nisam mogla kući da idem, nisam isplaćena, i nakon pet dana sam ušla u lokal gde radim i tu sedi taj čovek što me je prebio. Osetila sam se kao dno kada sam mu pružila ruku u pitala kako je. Prolazili su mi filmovi kroz glavu ali nisam mogla ništa. Radila sam na crno, nisam mogla da prijavim policiji - ispričala je Nikolićeva.

- Imala sam pogrešne partnere, pogrešnim putem sam krenula. Imala sam momke koji su se bavili kriminalom, dolazila sam do njih kroz izlaske, prijateljstva... - dodala je Aleks u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs

