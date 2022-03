ALEKS NIKOLIĆ ISKRENO O VEZI SA DEJANOM: Nikad nisam imala takvog muškarca! Baš me briga šta kaže MAMA! Onda načela POTRESNU TEMU

Aleksandra Nikolić u velikoj ispovesti otkrila je kakav joj je odnos sa Dejanom Dragojevićem.

Nikolićeva je priznala da je sve krenulo od druženja, pa u Premijeri otkrila kako se oseća u vezi.

- Znaš kako, krenuli smo da se družimo, počeli smo da pričamo. Kod njega mi se sve dopalo, jako je sličan meni, beskrajno zanimljiv, ono što me osvojilo jeste da me pustio da se opustim skroz. Ja sam imala neku granicu dokle neko može da me upozna, vodila sam računa da ne uradim nešto pogrešno. Pažljiv je, dobar je, nije ni nalik bivšim ljubavima - rekla je Aleksandra.

- Mislim da meni Dejan ništa loše ne radi, nadam se da je mama zadovoljna, ja jesam. Baš me briga i da nije. Ja se prvi put ovako osećam, mi pričamo o tome šta će biti kada izađemo. To što se njemu desilo je katastrofa, ono što je ona radila na njegove oči je nešto najgore što sam mogla da vidim, ne znam da li se nekom desilo nešto slično. Naravno da je to ostavilo posledice na njega - kaže Nikolićeva.

Šta ukoliko Dejan Dalili da novu šansu?

- Ja se nadam da se to neće desiti... Jedino što moja majka ne podržava jeste seks u rijalitiju. Mislim da me otac posle svega neće pozvati.

Jednom si već bila trudna?

- Abortirala sam. To je nešto što je jako loše, ali šta je, tu je. Ja sam imala dosta loših stvari koje sam u životu uradila. Imala sam 20 godina. Pričala sam o tome, taj čovek je sakrio nešto od mene, da je bio oženjen, nije ga ništa zanimalo. On mi je samo rekao da moram da sklonim to i maknem... Nisam znala šta ću i gde ću, to me boli. Kajem se zbog toga. Sanjam nekad snove koji se toga tiču.

