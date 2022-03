NIKOLIĆEVA OGOLILA DUŠU KROZ SUZE: Silovanje majke dešavalo se na moje oči, upoznala sam OCA sa 11, znala sam mu samo NADIMAK!

Aleksandru Aleks Nikolić, aktuelnu učesnicu rijaliti programa "Zadruga", svi znaju kao provokativnu takmičarku sa burnom prošlošću, a sada i kao devojku Dejana Dragojevića.

Nikolićeva je u "Premijeri" otvorila dušu o privatnom životu i ispričala kako je izgledalo odrastati bez oca.

- Prođe mi kroz glavu u dosta trenutaka i kako mi je majka i kako mi je tata, pogotovo tata jer se sa njim nisam čula jako dugo - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Premijera

- Ono što bih ga pitala je kako može da izdrži tako dugo da me ne pita bar kako sam, to bih ga pitala. Nešto me stegne kada pričam o ovome, teško je. Mislim da svako dete želi ima mamu i tatu pored sebe. I kada sam išla u školu, imala sam mamu pored sebe, ali nije to isto. Razmišljam da li je greška u meni? Možda nisam trebala da iznesem neke stvari koje su se izdešavale u porodici, teško je... - pričala je Aleks.

- Volela bih da znam kako je, gde je, da li sam ga razočarala toliko. Zašto je radio neke stvari, mislim da sam u "Zadruzi" mnogo sazrela i sada je period kada bih želela da pričam sa njim. Kada sam izašla iz "Zadruge 4" nadala sam se da će me bar pozvati, da će nešto reći, dati neki znak, nešto. Sada sam zrela i tek sam kapiram koliko mi nedostaje kakav god da je. On je dobar za svoje prijatelje, ali za moju mamu i nas je bio jako loš... Kada sam izašla iz "Zadruge" sedim kući i listam slike, naiđem na našu fotografiju, uslikam i okačim na Instagram. U tim trenucima sam slaba. Jedina moja greška je što tražim zaštitu u partnerima jer nisam imala svoga oca - ispričala je zadrugarka.

- Bilo je svega. Sve se dešavalo na moje oči, zlostavljanje, silovanje, batine... Ja sam oca upoznala sa 11 godina, samo sam znala da se zove Aco. On je smatrao da je majci i meni bilo dovoljno 100 evra za život - rekla je Aleksandra u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Kako je izgledalo tvoje detinjstvo?

- Bila sam kod bake na selu, mama mi je bila pevačica, radila je preko. Bilo mi je lepo tamo. Tu mi je bila i sestra, imala sam lepo detinjstvo. Nismo imali puno novca - ispričala je Aleks.

Kako je izgledalo tvoje školovanje?

- Menjala sam dosta škola, Sremčica, Medak, Krnjača i onda sam upisala srednju Poljoprivrednu, pa sam završila za frizera. Bila sam nemirna, sedim na času i nešto mi pukne tako i samo odem - rekla je Aleksandra.

Kurir.rs/K.Đ.

