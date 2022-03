NUMEROLOG OTKRIVA: Miljani Nenad glumi dečka da bi se osvetila Zoli! A evo šta kažu brojevi za LJUBAV drugih zadrugara!

Ovu sezonu "Zadruge" definitivno su obeležili turbulentni ljubavni odnosi. Miljana Kulić, povratnica u rijaliti, ušla je u subotu s dečkom Nenadom Macanovićem, ali, kako kaže numerolog Ivana Skorić, on je zapravo deo njenog plana da se osveti Lazaru Čoliću Zoli.

- Miljana s Nenadom glumi, nema tu ničega, niti postoji veza, niti ljubav, niti strast. On je njoj prijatelj koji je došao da "odglumi" jer ona misli da će se tako osvetiti Zoli. Ona Zolu voli - kaže Ivana i dodaje:

- Zola se neće mešati njoj u "odnos" s Nenadom, ali će ona ubrzo pokušati da mu se vrati, što je za sada nemoguće, ali kada Nenad izađe, a izaći će pre nje, pratite "Zadrugu", biće sa njima dvoma jako zanimljivo.

Ona se osvrnula i na odnos Dalile i Cara:

- Njima je bilo suđeno da uđu u vezu. I da su bili u spoljnom svetu, spojili bi se, jer njihov zajednički numerološki broj 887 ukazuje da to i jeste delimično sudbinski spoj, ali pun varnica, gneva i njegovog besa zbog nepoverenja u nju. On se zaista zaljubio i pokušava da se trgne, ali je izgubio konce nad svojim životom. On želi da ode iz te veze, ali to sve kratko traje, jer osmice koje ih spajaju jesu sudbinske i vrlo brzo, ma šta god on pričao, opet će ući u nezdrav odnos. Pucaće i spajati se sve do kraja rijalitija. Biće tu opet i verbalnih i fizičkih obračuna. Neki aludiraju na njegovu vezu sa Anom Jovanović, tu nema ničega, možda budu imali seksualnu vezu ne bi li se osvetio Dalili, ali on se Dalili vraća, nažalost.

Dalilin bivši muž Dejan Dragojević trenutno je u vezi sa Aleksandrom Nikolić.

- Aleksandra i Dejan našli su se jedno drugom da pregrme ljubavne brodolome. Aleksandra je imala vezu napolju i trebao joj je neko sa kim će prevazići krizu, Dejan takođe. Ona je zaljubljive prirode i zaista se zaljubila, Dejan nije zaljubljen kao ona, biće tu dosta turbulentno. Dalila će u aprilu pokušati na sve načine da ih razdvoji. Njoj je cilj da se vrati Dejanu, što nije isključeno. Ne mislim da će Aleksandra i on uspeti napolju, to nije sudbina, svako će naći sreću s drugom osobom.

Ivana objašnjava i kako Sandra Rešić gleda Dejana, jer mnogi tvrde da je zaljubljena u njega.

- Sandra Rešić nije zaljubljena u Dejana, koliko se po numerologiji vidi, samo je povređena i sujetna, jer joj je, kako oni kažu, okrenuo leđa. Ona samo ima problem s tim "ja sam te izlečila, a s drugim uživaš". Nema tu zaljubljenosti, ali ne znači da taj njen stav neće stvarati probleme Dejanu i Aleks u vezi.

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić U avgustu moguća trudnoća foto: Printscreen/Instagram Stefan Karić je u "Zadruzi" dok ga njegova devojka Jovana Ljubisavljević čeka napolju. - Oni su jako lep numerološki broj, evidentna emocija. Ne bih imala šta da dodam, osim ovoga što će Jovanu obradovati. U avgustu može ostati u drugom stanju. Jelena Pešić i Mladen Vuletić Mala kriza u julu foto: Printskrin/Instagram - Mladen Vuletić je simpatičan momak, numerološki večiti neženja, budući otac jednog dečaka, kako kažu brojevi. Kod Jelene vidim više emocija, on je zatvoren, ako mislite da ga je ukrotila, ne, nije. Smiriće se tek kada se dete rodi. On je vrlo poželjan, i to Jeleni stvara tenziju, mala kriza im predstoji u julu, ali se nadam da će izgurati. Bilo bi dobro da stanu na ludi kamen u aprilu, jer je to najpovoljniji period za njih. Celokupno gledano, ona jeste žena kakvu on želi i to je najbitnije.

