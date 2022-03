KO JE BOGATI DEČKO MILJANE KULIĆ: Nenad je razveden, gradi ZGRADE, ima čak 7 STANOVA, a evo šta misli o ZOLI

Nenad Macanović ušao je u rijaliti šou Zadruga kao dečko Miljane Kulić. Macanović je uspešni biznismen koji ima, kako je Miljana ispričala, čak sedam stanova i da gradi zgrade.

On do sada nije bio poznat javnosti i nije ga nikada zanimalo da bude deo srpske javne scene, a sasvim slučajno je upoznao zvezdu rijalitija.

Naime, Miljana je ispričala da je Nenada upoznala u cvećari njegove sestre i mame. On do tada nije pratio i nije znao ko je ona, niti ju je gledao u rijalitijima. Mama i sestra su ga pozvali da dođe u cvećaru kako bi upoznao Milanu, koja je došla sa mamom Marijom kako bi kupila cveće. On je posle toga ponudio Miljani da bude kod njega, što je ona i pristala i nekoliko dana spavala kod njega u stanu. Posle toga se i rodila ljubav.

Nenad je 1989. godište i ima čak sedam stanova, razveden je i ima dvoje dece.

"Željko ga toliko voli, toliko su vezani, razveden je, ima dvoje dece. On radi izgradnju kuća i stanova, ima sedam stanova", pričala je Miljana, dok se Miki iznenadio: Vidi, Miljanje, uhvatila investitora.

Nenad je razgovarao sa Mikijem i otkrio da je u braku bio samo godinu dana.

"Žena mi je iz Beograda, bili smo u braku godinu dana, razveo sam se pre dve-tri godine", ispričao je Nenad, dok se Miljana šalila da bi se on odmah vratio njoj da ga ona hoće.

foto: Pritnscreen

Pre nego što je ušao u Belu kuću, otkrio je da je sa Miljanom u vezi tri meseca.

"Mi smo već tri meseca zajedno. Moji roditelji su neutralni, nemaju komentar. Neće da se mešaju u moj izbor - rekao je Nenad.

- On ima 32 godina, nema šta mama da mu traži devojku - dobacila je Miljana.

- Ne bi bilo logično da ja budem dobar sa Zolom kao Miljanin dečko. Nismo se dogovarali, mislim da je normalno da mi nemamo nikakav odnos posle svega što je uradio Miljani - kazao je Nenad, pre nego što je ušao u Zadrugu.

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:09 Miljana Kulić pokazala burmu: Pokazala novog dečka, a sada šokirala sve snimkom