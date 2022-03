ĐUBRE JEDNO, SVE JE IZGUBILA, OTIŠLA KOD MAJMUNA KOJI MI JE UPROPASTIO ŽIVOT! Marija u suzama zbog Miljane i Zola, kuka za Nenadom

Marija Kulić duboko je razočarana u svoju ćerku Miljanu zbog toga što je u ranim jutarnjim satima ponovo u suzama prišla svom bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli, iako je u "Zadrugu" ušla sa sadašnjim emotivnim partnerom Nenadom Macanovićem, kog od milošte zove Bebica.

Macanović, Miljanin dečko, žestoko se naljutio jer je video emocije između nje i Zole, te je potpuno razočaran zapretio da će napustiti rijaliti. Zadrugari su poručili Kulićevoj da ne ponižava svog dečka, te da "na njegove oči" ne juri sa Zolom, međutim emocije nije mogla da kontroliše.

- Apsolutno me više ne interesuje više, apsolutno! Ako je ona ponizila ovog zlatnog dečka na taj način, da ode kod majmuna koji nam je život upropastio svima, najviše njoj i meni, na mene se najviše to odrazilo... Uopšte me više ne interesuje! Ona ovo kad nije cenila, ovakvog momka kao što je Nenad, ona nije za život, verujte mi! Sve živo je izgubila, proneverila, svakog ponizila. Mene pljuvanjem u "Zadruzi", sada Nenada, zbog majmuna koji ne vredi ni za crvljivu šljivu! Mnogo sam se razočarala, Nenada mnogo volim - kaže Marija, koja se kroz suze osvrnula na Nenadovo razočaranje i pretnje da će izaći iz "Zadruge".

- Ne znam šta je pametno, da li da je ostavi u ovakvom stanju... Da nije ovo, ja bih ga podržala da ode, da se ne ponižava, barem ima obaveze, posao napolju. Počeo je da gradi kuću fudbaleru, stao je da bi ušao sa MIljanom u "Zadrugu". Ne mogu da gledam da on trpi poniženje sa njene strane, nije zaslužio. Sada je stavila tačku na sva razočaranja koja je do sada priređivala, pričam vam i teku mi suze, ne plačem zbog nje nego zbog Nenada, da je tako ceni i poštuje. Đubre jedno pokvareno! Bila sam najsrećnija, mislila sam da sam rešila sve probleme svoje kada je Miljana našla Nenada, nikakve druge probleme nisam imala! U životu nisam srela muškarca kao što je on. Ne mogu da se načudim, ovakvu ljubav sa muške strane nisam videla.

Za kraj Marija je uporedila bivšeg i sadašnjeg zeta.

- Kao bog i šeširdžija! Ni u kom smislu ne mogu da se porede - ovaj je najgori, nema goreg od Zole, a ovaj je najbolji - zaključila je Kulićka.

