NENAD SLUŠAO RAZGOVOR MILJANE I ZOLE! Raskrinkao ih je jednom rečenicom, OVO SUOČAVANJE su svi čekali! NOVI LJUBAVNI TROGUAO

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola počeli su da rešavaju sve neraščišćene stvari i to pred Nenadom Macanovićem, a potom se i umešao u njihov razgovor.

- Je l' ti dala 160.000? - pitao je Nenad.

- Nije više od 4.500 - uzvratio je Zola.

foto: Printscreen

- Dođi da te pomirišem - nastavila je Kulićeva.

- Ovaj čovek je prema tebi idelan, ali činjenica je da nikoga nećeš voleti kao mene - ponavljao je Zola.

- Ništa ti ne brini. Nikad u životu nećeš voleti kao mene, to znaš i takav se neće roditi. To znaš ti, to znaju tvoji. Našla si čiveka koji te poštuje, naćiču i ja -pričala je Kulićeva.

foto: Printscreen

- Ovo su budalaštine, ovaj čovek laže i manipuliše, a ona neće da prizna i prikriva ga. Nije mi jasno što ti lažeš. Ja sam ovde ušao zbog nje. Ne znam što ne kažeš da ti je davala pare - besneo je Nenad.

- Voleo si me, a prevario. Je l' sam to zaslužio? - pitala je Miljana.

- Priznajem, nije trebalo to da uradim. Jeste, kad pričaju Marija, Siniša i ona. Ona ima moć manipulacije, koja može da prođe kod tebe - uzvratio je Zola.

- Ajde, da te vidim... Je l' sam zaslužila? Tako da me poniziš, na takav način - nastavila je Miljana.

- Miljana, imaš Bebicu, gledaj svoj život - dodao je Miki.

Nenad se iznervirao i krenuo ka kući, a Miljana ga je dozivala da se vrati.

foto: Printscreen

- Nemoj da ponižvaš čoveka. Čovek je prema tebi, svaka mu čast. Ja sam izgubio živce za mnogo stvari - govorio je Čolić.

- Ti mene ne mrziš? - pitala je Miljana.

- Ne mrzim, ne mrziš ni ti mene - rekao je Zola.

- Nemoj da praviš žrtvu od sebe, dobro znaš šta si radio - ubacio se Nenad.

Ne osećaš grižu savest? Znači nikad me nisi voleo. Nisi me voleo kad si mogao to da mi uradiš - pričala je Miljana.

- Drugačije se ne bismo ni razišli - istakao je Zola.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Prvi nastup Miljane Kulić, zadrugarka pevala u Zagrebu