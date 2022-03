SVE JE LAŽ! Kulićevi se hvalili bogatim zetom investitorom, ali je ovo istina! Otkrivamo PRAVO ZANIMANJE Miljaninog dečka Nenada!

Miljana Kulić od početka godine uživa u vezi s Nenadom Macanovićem. On je nedavno ušao i kao njena pratnja u rijaliti "Zadruga".

Otkad je Miljanina majka i zvanično potvrdila da se njena ćerka zaljubila u Nenada, počelo je interesovanje za privatni život njenog izabranika, pa je tako i sama rijaliti zvezda istakla kako je njen dečko uspešni biznismen koji u svom vlasništvu ima čak sedam stanova, kao i da gradi zgrade.

Ipak, kako Kurir saznaje, prava istina je da je Nenad zapravo serviser klima-uređaja u jednom servisu u Beogradu. Da je ova informacija tačna, svedoči i činjenica da su kamere emisije "Paparaco lov" još na početku njihovog zabavljanja snimile njih dvoje u vožnji gradom, upravo u pikapu sa oznakom firme u kojoj je zaposlen kao serviser i koji je njegovo službeno vozilo. Nenad je inače, razveden, u braku je bio godinu dana i ima dvoje dece.

Sama Miljana ispričala je da je Nenada upoznala u cvećari njegove sestre i mame. On je do tada nije pratio i nije ni znao ko je ona, niti ju je gledao u rijalitijima. Mama i sestra su ga pozvali da dođe u cvećaru kako bi upoznao Miljanu, koja je došla sa mamom Marijom kako bi kupila cveće. On je posle toga ponudio Miljani da bude kod njega, što je ona i pristala i nekoliko dana spavala kod njega u stanu. Posle toga se i rodila ljubav.

Sam Nenad je pre nego što je ušao u belu kuću otkrio da je s Miljanom bio u vezi tri meseca.

- Mi smo već tri meseca zajedno. Moji roditelji su neutralni, nemaju komentar. Neće da se mešaju u moj izbor - rekao je Nenad.

Podsetimo, Miljanina majka Marija konačno je oduševljena ćerkinim izborom partnera, za koga ima samo reči hvale.

- Miljana ima dečka. Momak je mnogo dobar, da smo ga svećom tražili onakvog, ne bismo ga našli. To mi je sada najveća radost na kraju ove godine, jer mi je bilo pre svega važno da Miljana bude srećna i da se ostvari u ljubavi. Dečko kao da mi je rođeni sin, toliko je divan, toliko nas poštuje, ja nemam reči, najsrećnija sam što se toga tiče. Prezadovoljna sam, takođe sam sigurna da nije s Miljanom iz koristi jer je dečko odgovoran i vredan, privrednik je, ima lokale i firmu u Beogradu i na osnovu ovoga što sam videla, da joj ne dozvoljava da plati išta, sigurna sam da nije korist u pitanju. On nije tip koji želi da bude poznat, ima 32 godine i rijaliti ga ne zanima. On zna kakva je Miljana i takvu ju je prihvatio - rekla je Marija za domaće medije.

