MILJANA PRIZNALA DA LI ĆE NENADU PRAVITI LJUBOMORNE SCENE! Otvorila dušu, pa oplela po zadrugarima: Dalila može da ima Dejana uvek

Miljana Kulić vratila se u "Zadrugu 5", a sa sobom je uvela i novog dečka Nenada Macanovića.

Ona je sada prokomentarisala aktuelne teme u Beloj kući i tom prilikom potkačila mnoge cimere.

- Moja bebica je dobar čovek, ali moram da imam malu dinamiuku. Ja moju bebicu ne bih menjala ni za šta na svetu. Ja planiram da mu pravim ljubomorne scene. Zlatan je ivek je tu za mene - rekla je MIljana o njenom novom dečku.

foto: Printscreen/Pink

- To je istina, on je došao da me ljubi u glavu. Ja sma njemu rekla da sve što desilo videlo i da ima klipova, ali on neće da prizna . On je jako ljubomoran jer nije prva tema - pričala je Miljana o Mensur.

foto: Printscreen

- Moram reći da Sandra preteruje. Bilo je njen odnos sa Ša pa sa Rialdom. Da ne pričam o tome da joj je Dejan okrenuo leđa posle svega o a ona je bila tu za njegqa. Ja to ne mogu da verujem. I da je sve ono što je Dejan pričao istina, ja to ne bih mogla - objasnila je MIljana.

foto: Printscreen

- Dalila voli da je pljuju i vređaju. Dalila leči komplekse na Dejanu, a nije on kriv što je nju Car ostavio. Dalila nije ljubmorna na Aleks jer je sve zna da može da ima Dejana kad god poželi. Sa druge strane Car se zbližava sa Anom koja je pozitivna za rijaliti, a Car pa on pokuišava da skloni Dalilu i da je pravi ljubomornom - dodala je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

