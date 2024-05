UŽIVALA JE DA POKAŽE DUGE NOGE I DEKOLTE, DA ZAPALI PUBLIKU: Njen život je bio enigma! Otac je bio strog, a sestra joj je poginula

Seksepilna teniserka iz Italije Kamila Đorđi možda nije bila velika teniska zvezda, ali je svakako svojom pojavom privlačila ogromnu pažnju.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zahvaljujući lepoti, dugim nogama i izazovnom dekolteu mnogi su Kamilu Đorđi poredili sa čuvenom Ruskinjom Anom Kurnjikovom. Pre nekoliko dana, zgodna Italijanka odlučila je da iznenada, u 33. godini, tenisu kaže zbogom. Gotovo bez najave, pa u svetu mnogi portali pišu da je njega odluka o odlasku u penziju prava misterija.

Spekuliše se da je to uradila kako bi nestala sa radara zbog poreske inspekcije, jer je navodno, kako pišu italijanski mediji utajila veliku sumu novca. Kako navodi onlajn publikacija "Corriere Della Sera", telefoni teniserke, njenog oca koji joj je bio trener i braće su isključeni.

Kamila Đorđi svakako je bila lepotica i osveženje na teniskim terenima. Nažalost, nikada nije uspela da veliku popularnost iskoristi i za ostvarivanje vrhunskih rezultata. Osvojila je samo četiri WTA turnira tokom profesionalne karijere koja je trajala 18 godina. Ipak, tokom karijere zaradila je više od 6.000.000 evra samo od turnira, a veruje se još tri puta toliko od sponzora i reklama.

Najbolji plasman na grendslemovima za devojku iz mesta Tireni u Italiji, jeste četvrtfinale u Vimbldonu 2018. godine, kada je sa 2:1 poražena od Serene Vilijams. Njen najbolji plasman bilo je 26. mesto na svetu, baš u to vreme.

Teniski stručnjaci su verovali da Kamila ima sve osobine da postane teniska superzvezda. To je posebno isticao legendarni Nik Bolitijeri. Nedostajala joj je psihološka stabilnost, a čini se da tu barijeru nikada nije uspela da probije. Mnogi analitičari skloni su tvrdnji da bi Kamila uspela, da je kojim slučajem promenila trenera. Nažalost, tokom cele karijere, tačnije od detinjstva, trenirao ju je otac Serđo Đorđi.

Za njega stručnjaci kažu da je tvrdoglava i specifična osoba. Serđo Đorđi došao je u Italiju kao emigrant iz Argentine, bivši učesnik Foklandskog rata i pristalica stroge i čvrste discipline. Uvek je bio uz svoju ćerku, kontrolisao njen život i karijeru. Kako sa teniske tačke gledišta, tako i u smislu marketinške privlačnosti. Pretpostavljalo se da bi Đorđijeva mogla postati megazvezda na nivou Marije Šarapove ili Ane Kurnjikove.

Međutim, Kamila je uvek branila svog oca. Nikada nije dozvoljavala da ga bilo ko kritikuje, posebno ne zbog nje. Znao je Serđo nekada na mečevima svoje ćerke da eksplodira, napravi skandal, opsuje i uvredi sudije... Često puta je bio izbacivan, plaćao je velike novčane kazne, ali temperament nije želeo da obuzda.

Valja pomenuti da je Kamilinu karijeru obeležila velika porodična tragdeija. Ona ima starijeg brata Leandra i mlađeg brata Amadeusa. Posebno važna osoba u njenom životu bila je sestra Antonela koja je 2011. godine poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Možda je i to razlog, zašto je Kamila igrala samo jednom na Rolan Garosu i to 2022. godine, kada je došla do osmine finala.

Što se tiče privatnog života Kamile Đorđe, o njemu se malo pisalo. Navodno, ona je u ljubavnoj vezi sa osam godina mlađim teniserom iz Argentine Santjagom Tavernom. Pre njega, bila je emotivno vezana za italijanskog tenisera Đakoma Mičinija, a 2016. godine su se i verili. Već sledećeg leta, par se rastao.

Kamila je uvek branila svog oca od kritika, uveravajući da je sve svoje teniske uspehe postigla uglavnom zahvaljujući njegovoj upornosti. Iako se Seđo više puta našao u skandaloznim vestima, nervirao je rivale tokom mečeva svoje ćerke čudnim zvucima i psovao sa sudijama. Sjajne rezultate Kamila je postizala tokom korone, kada otac zbog ograničenja nije bio uz nju. Đorđijevu su tada pojedini novinari optužili da je imala i lažni sertifikat, da je vakcinisana protiv kovida 19.

Međutim, Kamila verovatno neće biti zaboravljena nakon odlaska iz tenisa. Veoma je popularna na društvenim mrežama, gde je prati preko 730.000 ljudi. Već duže vreme promoviše sopstveni modni brend koji proizvodi odeću „za žene koje mogu da kombinuju senzualnost i stil“. Pre nekoliko godina, Kamila je izjavila da iako voli sport, ipak više voli svet mode. Ljubav prema "krpicama" nasledila je od majke Klaudije Gabrijele Fulone, koja je dizajner po struci.

Kurir sport

00:22 Trening Novak Đoković Košutnjak