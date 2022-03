REKLA SI DA BI GA ZADOVOLJILA! Miljana napala Deniz Dejm zbog Nenada, pa zapretila SVIMA: Izaći će vam na nos! (VIDEO)

Miljana Kulić napala je svog dečka Nenada Macanovića zbog toga što se našao u pušaonici sa Deniz Dejm.

Sada se tokom "Pretresa nedelja" pokrenula tema o njenim ljubomornim scenama i o odnosu sa Nenadom.

- Danas si ljubomorisala Nenadu zbog Deniz, zašto? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Deniz je rekla da bi ga oralno zadovoljila, a on se na to smejao. Ja sam ga pitala na šta bi ličilo to da kaže za mene Karić ili Dragojević. On mene stavio u krevet i izašao napolje. Ja zamolim Matoru da me doveze do vrata i vidim njega pored Deniz... Danas sam burno odreagovala, trebaLo je samo da se skloni da ne bude povoda za nekom pričom, ja neću da preživljavam neke situacije - pričala je Miljana.

- Nisam rekla da ću ga oralno zadovoljiti. Ja to nisam rekla, oni se sprdaju sa mnom, ja sam došla u društvo bio je Bebica, Sandi, Miki i ja sam otišla sa Janjušem i Miki da li hoću da sednem i ja sednem - ispričala je Deniz Dejm.

foto: Printscreen

- Momak je sve ostavio da bi ušao ovde sa mnom. Ovi ljudi ovde su za sprdnju, Deniz je hodajuća sprdnja, degenerici... - vređala je Miljana.

- Ako sam ja hodajuća, ti si vozajuća sprdnja - uzvratila je Deniz.

Zadruga 5 - Deniz pokazala si*u Miljaninoj "Bebici" - 15.03.2022. pic.twitter.com/aBlaEWo4h6 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 15, 2022

- Devojko, ti si bolesna, moram da kažem i za Nevenu, da je pratila mene na Instagramu koji sam ja prodala, ona je mene pratila na starom profilu, ja sam fanovima ovde neću da razgovaram. Kada se Nenad uhoda ovde svima će Bebica da izađe na nos - pričala je Miljana.

- Ovde može da priča ko šta hoće, Miljana zna kakve ja prijatelje imam napolje, Deniz ne liči ni na šta - rekao je Nenad.

- Đole je željan tvrdog ku*ca, komentariše me, a ne zna ništa - udarila je Miljana i na Đoleta.

- Kada je bila ta sveta subota, Nenad čim je ušao u kuću je pogledao prvo u Deniz, Deniz je rekla da je on prava muškarčina - ispričao je Đole.

Voditelj je reč dao Sanji Grujić.

- Nema ovde trougla, Deniz je napravila malu šalu, nije ovo zanimljivo. Ja Miljani i Nenadu želim svu sreću - rekla je Sanja.

Kurir.rs/I.B.

